Artık kredi notu düşük diye kredi alamamak yok! Sunulan kredi miktarları hangi düzeyde veriliyor?

VAKIFBANK KREDİ İMKANI ŞARTLARI

Devlete bağlı bir banka olarak görev yapan Vakıfbank, daha önce bankayla çalışmamış vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Kredi tutarı ise maaşına bağlı oluyor. Maaşının 15 katına kadar imkan sağlanıyor. Kredi notunuzun sıfır ve daha önce hiç kredi kartı kullanmamış olmanız gerekiyor.

Belirtilen kurallar doğrultusunda banka sizden sadece 1 senelik sigortanızın olmasını istiyor. Bir sene boyunca aynı iş yerinde ve her ay düzenli olarak sigortanız yattıysa maaşınızın 15 katı kadar krediye ulaşabiliyorsunuz. Başvuru için şubelere gitmeniz gerekiyor.