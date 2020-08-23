24 Ağustos sosyal yardım desteği ödemesi bugün yattı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. 2020 Ağustos ayı 1000 TL yardım parası ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla 157 bin ihtiyaç sahibine toplam 90.1 milyon liralık ödeme yapılacağını duyurdu. Selçuk, Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos'ta başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 400 TL aylık olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 lira destek verildiğini kaydederek, 24 bin ailenin hesabına 16.9 milyon lira destek yapılacağını da söyledi. İşte 1000 TL yardım parası şartsız koşulsuz e-devlet başvuru ekranı!