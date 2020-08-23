13 bankada faiz depremi! Faiz oranları yükseldi! Yapılan güncellemeler sonrasında en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.21 seviyesine, en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 seviyesine ve en düşük taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 1.15 seviyesine yükselmiş oldu. Bu bağlamda konut kredisi almak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği kamu bankalarının güncel konut kredisi faiz oranları merak ediliyor.
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs döneminde verilen en uygun faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği uygun faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu. Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisine 0.99 faiz alırken, Halkbank 0.99, Vakıfbank ise aynı vade oranına 1.05 faiz oranı alıyor. İşte en uygun faiz oranı veren bankalar!
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!
En uygun konut kredisi faiz oranını veren Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisi satışlarında 0.99 faiz oranı ile vatandaşların en çok tercih ettiği konut kredilerinden birisi oldu. Ziraat Bankası uzun süreli vadelerde ise örneğin 180 ay vadeli konut kredisini 1.05 faiz oranıyla vatandaşlara vermeye başladı.
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Kamu bankalarının en uygun konut kredisi faiz oranlarını vermesinin ardından en çok merak edilenlerden birisi de köklü bankalardan Halkbankası'nın konut kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğu sorusu oldu. Halkbank'da 120 ay vadeli konut kredisindeki faiz oranı 0.99 olarak belirledi.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank'da Halkbankası ile aynı vade ve aynı faiz oranları ile konut kredisi kampanyası yaptı. Vakıfbank 120 ay vadeli konut kredisindeki faiz oranı 1.05 olarak belirledi. En uygun konut kredisi faiz oranı veren banka araştırması yapanlar için kamu bankalarını yukarıda paylaştık.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.05
HALKBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 0.99
VAKIFBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI:
Sarıpanjur konut kredisi: 0.87
DİĞER BANKALARIN ORANLARI
TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.35