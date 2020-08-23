Kredi ihtiyaçları olan kişiler için PTT ihtiyaç kredisi kampanyası ile büyük fırsatlar sunulmaya devam ediyor. PTT yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla kredi kullanmak isteyen emeklilere en düşük bin 250 liralık kredi başvurusu yapma imkanı sunulurken talebe göre 80 bin liraya kadar nakit para desteği sağlanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını PTT şubeleri üzerinden almaları yeterli oluyor. PTT maaş müşterisi olan kişiler kampanyadan yararlanma hakkı elde ederken kampanyada kefil ve şart koşulmaması büyük avantaj sağlıyor. Emeklilerin ihtiyaç kredisi yaş sınırı 80 olarak uygulanmakta olup emeklinin yaşı ile toplam kredi vadesi için uygulanan yaş sınırı ise 85 olarak belirlenmiş durumda.
PTT KREDİSİ BAŞVURULARI
PTT üzerinden Burgan Bank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar başvurularını PTT şubelerinden yapabilirler.
PTT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak,
18 - 80 yaş aralığında olmak,
Ödenmemiş kredi kartı taksiti bulunmamak,
Aylık kazancın yarısının kredinin bir taksitini ödeyebilmesi,
Düzenli bir gelir beyanında bulunabilmek,
PTT maaş müşterisi veya PTT çalışanı olmak,
Kredi miktarına uygun Hayat Sigortası yaptırılması.
PTT kredi başvuru şartlarını sağlayan kişi nüfus cüzdanı ile beraber PTT şubelerinden birine giderek kredi için başvuru formu doldurmalıdır. Başvurusu uygun bulunan kişi PTT ile anlaşmalı olan bankalardan kredi çekebilme hakkına sahip olur.
AKTİF BANK N KOLAY EMEKLİ KREDİSİ!
PTT internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile yeni bir ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulduğu ilan edildi.
Yapılan güncelleme sonrasında Aktif Bank N Kolay emekli kredisi ile PTT şubeleri üzerinden kredi kullanma imkanı sunuldu. Banka tarafından yapılan açıklamada acil nakit paraya ihtiyacı olan ve maaşını PTT şubeleri üzerinden alan emeklilere 80 bin liraya kadar kefilsiz, şartsız, aynı gün kredi kullanma imkanı tanındığı duyuruldu.
Kredi faiz oranı en kısa 3 ay, en uzun 60 ay ile sınırlandırılırken en düşük kredi tutarı bin 250 lira ve en yüksek ise 80 bin lira olarak belirlendi.
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ EMEKLİ YAŞ SINIRI NEDİR?
Emeklilerin ihtiyaç kredisi yaş sınırı 80 olarak uygulanmakta olup emeklinin yaşı ile toplam kredi vadesi için uygulanan yaş sınırı ise 85 olarak belirlenmiş durumda.
Yani 80 yaşında olan emeklinin 6 yıl vadeli ihtiyaç kredisi çekmesine izin verilmiyor. Yine PTT kredisi çekmek için mutlaka emeklinin maaşını PTT şubeleri üzerinden alma şartı uygulanıyor. Buna ek olarak kredi notu puanı ya da başka bir şart, kefil talep edilmiyor.