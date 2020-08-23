Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! 5 destek programıyla 157 bin kişiye 90 milyon TL'lik yardım

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN 11,6 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 TL destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 2.192 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,3 MİLYON TL YARDIM

Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız" şeklide konuştu.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ağustos 2020 itibarıyla, diğer ödemelerinin de 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.