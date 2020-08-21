Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın merakla beklediği müjdenin Karadeniz'de keşfedilen Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgaz kaynaklarının rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu belirterek bu doğalgaz havzasına Sakarya Havzası adını verdiklerini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama;
Fatih sondaj gemimiz Tuna1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk.
İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı.
KEŞİF SAHASININ İSMİ BELLİ OLDU
Daha önce Tuna1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek.