KEŞİF SAHASININ İSMİ BELLİ OLDU

Daha önce Tuna1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek.