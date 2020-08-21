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    • 21.08.2020 16:55
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    ’de 320 milyar metreküplük (m3) doğalgaz! İşte keşif sahasının ismi

    Başkan Fatih Sondaj Gemisi'nin 'de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, sevincini milletle birlikte yaşamak istediği müjdeyi, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." sözleriyle paylaştı. Peki Karadeniz'deki doğalgaz keşif sahasının ismi ne olacak? İşte detaylar...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın merakla beklediği müjdenin Karadeniz'de keşfedilen Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgaz kaynaklarının rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu belirterek bu doğalgaz havzasına Sakarya Havzası adını verdiklerini söyledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama;

    Fatih sondaj gemimiz Tuna1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk.

    İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı.

    KEŞİF SAHASININ İSMİ BELLİ OLDU
    Daha önce Tuna1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek.
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