BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,48 ile elektrik oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla üç gündür dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.141,32 puana kadar yükseldi. Kapanışa yakın kar satışları ile kazançlarını geri veren borsa günü yüzde 1,50 azalışla 1.109,88 puandan tamamladı.