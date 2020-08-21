Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "cuma günü sürpriz açıklayacağım" dedikten sonra dünyanın gözleri Türkiye'ye dönmüştü.

CHP DİNLENSEYDİ DOĞALGAZ BULUNAMAYACAKTI

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın karşısına çıkan Başkan Erdoğan, Karadeniz'de çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin doğalgaz bulduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu müjdenin ardından akıllara CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri geldi.

Türkiye'ye damga vuran birçok projeye karşı çıkan CHP, aramalara da karşı çıkmıştı. Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmaların maliyetli olduğun dile getiren CHP'nin sözleri dinlenseydi, Türkiye bugün Karadeniz'de doğalgaz bulamamış olacaktı.

"GÜNLÜK MASRAF 50 BİN DOLAR" DEMİŞTİ

Akdeniz'de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyetinin yaklaşık 50 bin dolar olduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Erdemli ve Alanya kuyularından anlaşılacağı üzere diğer kuyulardan da bir sonuç alınamaması durumda toplamda tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar doların Akdeniz'in derin sularına gömülecektir." ifadelerini kullanmıştı.