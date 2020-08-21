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    • Ekonomi
    • 21.08.2020 17:50
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    • 21.08.2020 17:55
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    arama çalışmalarını gereksiz bulmuştu! Fatih’ten doğalgaz keşfi!

    Başkan , dünyanın merakla beklediği müjdesini açıkladı. Erdoğan, ’nin ’de doğalgaz bulduğunu açıkladı. tarihinin en büyük keşfi akıllara ’li ’ın sözlerini getirdi. CHP'li Başarır, 'deki çalışmaları maliyetli göstererek yapılmasını gereksiz bulmuştu.

    CHP arama çalışmalarını gereksiz bulmuştu!

    Başkan , "cuma günü sürpriz açıklayacağım" dedikten sonra dünyanın gözleri 'ye dönmüştü.

    CHP DİNLENSEYDİ DOĞALGAZ BULUNAMAYACAKTI
    Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın karşısına çıkan Başkan Erdoğan, 'de çalışan 'nin doğalgaz bulduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu müjdenin ardından akıllara Başarır'ın sözleri geldi.

    Türkiye'ye damga vuran birçok projeye karşı çıkan CHP, aramalara da karşı çıkmıştı. ve Karadeniz'deki çalışmaların maliyetli olduğun dile getiren CHP'nin sözleri dinlenseydi, Türkiye bugün Karadeniz'de doğalgaz bulamamış olacaktı.

    "GÜNLÜK MASRAF 50 BİN DOLAR" DEMİŞTİ
    Akdeniz'de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyetinin yaklaşık 50 bin dolar olduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili , "Erdemli ve Alanya kuyularından anlaşılacağı üzere diğer kuyulardan da bir sonuç alınamaması durumda toplamda tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar doların Akdeniz'in derin sularına gömülecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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