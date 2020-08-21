İşte iç mihrakların doğalgaz sancısı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cuma günü Türkiye'ye bir müjde vereceğini söylemişti. Dünyanın gözü kulağı Erdoğan'ın açıklamasına çevrilmiş, müjdenin ne olacağı konusunda tahminler yapılmıştı.
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'den yaptığı açıklamada, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz Tuna1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" dedi.
Erdoğan'ın bu açıklamasını vatandaşlar büyük sevinçle karşılarken Türkiye düşmanlarını doğalgaz hazımsızlığı sardı.
Asgaras haberleriyle bilinen Rahmi Turan'ın oğlu Murat Muratoğlu, "320 milyar metreküp doğalgaz bulduk... Kaç metrede, özellikleri ne? Bilmem, gaz işte! Eveet, şimdi gelelim asıl meseleye; Bu rezervi çıkartmamız için acil para gerek... Geleceğimiz için doğalgaza %25 zam yapıyoruz. Sevinç göz yaşları mı onlar. Sevindiniz değil mi köftehorlar!" dedi.
Orman İşgalcisi kaçak Can Dündar ise, "2019 Mayıs: "Trakya'da 20 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulundu." 2019 Kasım: "Tekirdağ'da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu." 2020 Ağustos: "Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulundu." #MüjdelerOlsun Ne zaman sıkışsak,Rabbim verdikçe veriyor" diye yazdı.
CHP'li Fikri Sağlar doğalgaz müjdesinin seçimleri kazanmak için olduğu iftirasını attı.
TAKVİM.COM.TR-ÖZEL HABER