İşte iç mihrakların doğalgaz sancısı!

Erdoğan'ın bu açıklamasını vatandaşlar büyük sevinçle karşılarken Türkiye düşmanlarını doğalgaz hazımsızlığı sardı.

Asgaras haberleriyle bilinen Rahmi Turan'ın oğlu Murat Muratoğlu, "320 milyar metreküp doğalgaz bulduk... Kaç metrede, özellikleri ne? Bilmem, gaz işte! Eveet, şimdi gelelim asıl meseleye; Bu rezervi çıkartmamız için acil para gerek... Geleceğimiz için doğalgaza %25 zam yapıyoruz. Sevinç göz yaşları mı onlar. Sevindiniz değil mi köftehorlar!" dedi.