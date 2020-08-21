Emekli maaş dökümü nasıl çıkarılır? SGK ve Bağkur hizmet dökümüne nasıl bakılır?

• E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan "e-hizmetler" seçeneğinden SGK hizmet listesine ulaşabilirsiniz. SGK hizmet listesindeki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" seçeneğine tıklayarak, sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz doğrudan ana sayfadaki arama kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazarak da uygulama sayfasına ulaşabilirsiniz ya da alt kısımda bulunan sıkça kullandığınız hizmet türlerinden oluşan "e-hizmetler kategorisi" kısmında "Sosyal Güvenlik ve Sigorta" seçeneğine tıklayarak, SGK hizmet listesinden uygulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

• SGK Tescil ve Hiz

met Dökümü sayfasında ilave bir işlem yapmanıza ise gerek bulunmuyor. Üst kısımda kimlik bilgileriniz bulunurken, alt kısımda tüm sigorta kollarına ilişkin tescil ve hizmet dökümü bilgileri bulunmaktadır.

• Altta bulunan "4A Tescil Bilgileri", "4B Tescil Bilgileri", "4C Tescil Bilgileri" ve "Banka Sandığı Tescil Bilgileri" kısmından tescil bilgilerinizi görebilirsiniz. Ayrıca altta açılan SGK hizmet dökümü kısmından tüm hizmet dökümü ayrıntılarınızı görüntüleyebilirsiniz.