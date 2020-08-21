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Türkiye Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini böyle takip etti

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklayarak "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" dedi. Türkiye, tarihi müjdeyi böyle izledi.

21.08.2020 15:55 - Son Güncelleme: 21.08.2020 15:56
Türkiye Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini böyle takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı.

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Türkiye Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini böyle takip etti

Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

Türkiye Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini böyle takip etti

Vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını böyle takip etti.

Türkiye Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini böyle takip etti
Türkiye Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini böyle takip etti
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