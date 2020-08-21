Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yaptığı açıklamada Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Açıklamaların ardından doğalgazın nerede bulunduğu, doğalgazın hangi bölgede ve ilde olduğu merak konusu oldu. Peki, Ereğli nerede, hangi bölgede? Tuna-1 Ereğli hangi ilde? İşte haritadaki yeri

EREĞLİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Karadeniz Ereğli, Zonguldak il sınırları içinde bulunan bir ilçedir. Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Yüzölçümü 782 km²dir. İlçeye bağlı 3 belde (Gülüç, Kandilli (Armutçuk) ve Ormanlı) ve 93 köy vardır.