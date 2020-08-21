Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yaptığı açıklamada Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Açıklamaların ardından doğalgazın nerede bulunduğu, doğalgazın hangi bölgede ve ilde olduğu merak konusu oldu. Peki, Ereğli nerede, hangi bölgede? Tuna-1 Ereğli hangi ilde? İşte haritadaki yeri
EREĞLİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Karadeniz Ereğli, Zonguldak il sınırları içinde bulunan bir ilçedir. Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Yüzölçümü 782 km²dir. İlçeye bağlı 3 belde (Gülüç, Kandilli (Armutçuk) ve Ormanlı) ve 93 köy vardır.
KARADENİZ'DE DOĞALGAZ NEREDE BULUNDU?
320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin Karadeniz'de keşfedildiği açıklandı.
TUNA-1 KUYUSU NEREDE?
Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.
KIYIKÖY NEREDE?
Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır.
Kıyıköy (Midye) Karadeniz'e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy Beldesi, tabiat harikası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde Kazandere, salına salına akmakta ve Karadeniz'e dökülmektedir.
"FATİH SONDAJ GEMİMİZ 320 MİLYAR METROKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFETTİ"
"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:
"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.
"ÜLKEMİZİN ENERJİ MESELESİNİ KÖKTEN ÇÖZMEKTE KARARLIYIZ"
"İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." diye konuştu.
"GELECEK NESİLLERE ÖNEMLİ BİR MİRAS BIRAKACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir."