Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dile getirip, büyük heyecana yol açan gelişmenin detaylarını bugün açıklaması beklenirken müjdenin Karadeniz'de doğal gaz bulunduğuna ilişkin iddialar da güçleniyor.

20 YILLIK GAZ İHTİYACI KARŞILANACAK

Uluslararası basın yayın kuruluşları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'yi manşetlerine taşıyarak, Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu bunun da Türkiye'nin 20 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacağını öne sürdü.

Türkiye'nin yıllık gaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarında olduğu biliniyor.

1 AYDIR ARAMA YAPIYOR

Karadeniz'de görevde olan Fatih sondaj gemisi, temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz'de Türkiye kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyindeki Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösteriyor.

İKİ YILDA KARAYA ÇIKARILIR

Yeni Şafak'ın haberine göre, böyle bir keşif olması halinde Türkiye'nin gaz ithalatçısı pozisyonundan gaz ihracatçısı konumuna yükselebileceğinin altını çizerken, açık denizde bulunan doğal gazın karaya çıkarılıp işlenmesinin ise iki yılı bulabileceğini vurguluyor.

Türkiye'nin boru hatları ile aldığı gazlara yönelik anlaşmalar da 2022 yılında sona eriyor.

ENFLASYONU DÜŞÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdenin doğal gaz keşfine yönelik olması halinde sadece Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığı da sona ermeyecek. Böyle bir keşif ekonomik olarak çok sayıda göstergeyi de değiştirecek. Özellikle sanayide kullanılan enerjide maliyetlerin düşmesi ve bunun fiyatlara yansımasıyla enflasyonda da büyük gerileme olacağına yönelik tahminler yapılıyor.

FAİZLER GERİLEYECEK

Öte yandan olası büyük bir doğal gaz keşfinde yıllık 20-25 milyar dolar gibi bir rakamın ülkeye giriş yapacağı hesaplanırken, faizlerin de kademeli olarak düşeceği öngörülüyor.

FATURALAR DÜŞECEK

Doğal keşfi yıllık bazda 14,5 milyar metreküp gaz kullanımının olduğu konut tarafını da etkileyecek. Tamamını dışarıdan ithal etmemizden kaynaklı yüksek fiyatlarla kullanılan doğal gazda faturaların da düşeceği belirtiliyor. 2019 yılı verilerine göre hane başı yıllık ortalama 985 metreküp doğal gaz kullanımı olurken, gaz ödenen yıllık fatura bedeli ise 1700 TL civarında.

Türkiye'de doğal gaz abone sayısı 2019'da 16 milyon 484 bin 478'e yükseldi.

ŞİRKETLERİN KARLARI ARTACAK

Türkiye'nin doğal gaz keşfi döviz kurlarına endeksli enerji maliyetleri yüzünden ciddi anlamda zorlanan sanayicinin de elini rahatlatacak. Enerji faturasının düşmesiyle birlikte firmaların finansman maliyetlerinde de büyük düşüşler olacağı öngörülürken, şirketlerin karlılıklarının yükseleceğive dolayısıyla devletin kasasına girecek verginin de artacağı tahmin ediliyor.

Sanayideki doğal gaz tüketimi 2019 yılında yüzde 3 artışla 12,4 milyar metreküp oldu.

REKABET KIZIŞACAK!

Sanayide ortaya çıkan bu yönde bir tablonun piyasaya sunulan ürün fiyatlarına da yansıyacağı bunun da tüketicinin daha uygun fiyatla ürün satın almasının önünü açacağı öngörülürken, Türk şirketlerinin de uluslararası arenada daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağlayacağı belirtiliyor.