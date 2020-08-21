Doğalgaz müjdesi piyasaları nasıl etkiledi? Doğalgaz açıklaması sonrası dolar ne kadar? Anlık dolar kuru!

Doğalgaz açıklaması sonrası dolar ne kadar oldu? Anlık dolar kuru ne kadar? Doğalgaz müjdesinin piyasaları nasıl etkilediği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamayla Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini duyurdu. Peki, doğalgaz açıklaması sonrası dolar ne kadar oldu? İşte yanıtı!

DOLAR NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğinin altını çizen Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti." dedi.

Dolar/TL kuru TSİ 16:55'te yüzde 0.65 artıda 7.3455 seviyesinden işlem gördü.