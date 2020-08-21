Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, 'Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makul tarihini tarihe gömdük Bugün buradaki potansiyelle artık yeni bir döneme giriyoruz. Ne batı ne doğu yeni bir eksen oluşturuyoruz" dedi.

Bakan Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi üzerine açıklamada bulundu. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

Bugün yine bir Ağustos ayında, enerji alanında hep ifade edilen makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük bir zafere imza attık. Bu süreçle birlikte inşallah özellikle enerji başta olmak üzere, ekonomi ve savunma sanayii de tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım attı.

Bugün burada ifade edilen keşif, 83 milyonun. Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya vatandaşlarımızın her birinin sevinç yaşayacağı büyük bir adım atılıyor. Bugün burada gemideki arkadaşlarla da teknik süreci değerlendirdikten sonra şunu ifade edebilirim ki, mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminde cari açık konusunu artık kaldırdığımız; çünkü ortalama 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye.

ANTALYA'DAN YOLA ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' 28 Mayıs 2018'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle Antalya'dan yola çıkmıştı. Gemiye güçlü mirasın yaşatılması ve yeni dönemin başlatılması için Fatih ismi konmuştu.



"YENİ BİR MİLADA TANIK OLUYORUZ"

Törende konuşan Bakan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali erli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsun bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor" demişti.



2,600 METRE DERİNLİKTE

Yaz aylarında başlayan sondaj, 2 bin 600 metre derinliğinde gerçekleştirildi. Ardından Karadeniz'de de sondaj çalışmaları için adım atıldı ve ikinci gemi de TPAO'nun portföyüne katılmış oldu. İkinci sondaj gemisi olan Yavuz da Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan 20 Haziran 2019 tarihinde yola çıktı. Temmuz ayında da sondaj çalışmalarına başladı.