DYS evrak takibi nasıl yapılır? Emekliliğim onaylandı mı?

E-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra uygulama sizi Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesindeki "Doküman Yönetim Sistemi" isimli uygulamaya yönlendirecektir. "Uygulamaya Git" Butonuna tıklayarak uygulamaya gidiniz.

Karşınıza gelen kimlik doğrulama sayfasından kimlik doğrulamak için "Onayla" butonuna basınız.

Kimliğinizi onayladıktan sonra Doküman Yönetim Sistemi'ne girmiş olacaksınız. Karşınıza çıkan sayfadan görüntülemek istediğiniz dokümanın yılını seçiniz.

Yılı seçip, "Sorgula" butonuna tıkladığınızda görüntülemek istediğiniz evraklar ekrana gelecektir.



SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.

• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.

• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.

• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.



