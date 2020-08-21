Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.08.2020 17:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2020 17:39
    ABONE OL

    anlattı! 'nde çalışan iki yabancı uzmana baskı!

    Başkan ’nin ’de doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. Doğalgazı arama çalışmalarında yaşanan bir olayı anlatan ve , çalışmalarda çalışan iki yabancı uzmanın baskı gördüğünü ve Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini söyledi.

    İki yabancı uzmana baskı!

    ve , Cumhurbaşkanı 'ın tarihi müjdeyi açıklamasının ardından sondaj çalışmalarında yaşadıkları zorluklardan birini anlattı.

    , yerli ve yabancı uzmanlara baskı yapıldığını ancak bu baskılara boyun eğmeyen iki vatandaşı uzmanın Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini söyledi.

    "AİLELERİNE BASKI YAPTILAR..."
    Bakan Fatih Dönmez, "Bu süre içerisinde; hem yerli uzmanlarımıza hem de yabancı uzmanlarımıza çeşitli baskılar uygulandı. Bunlardan iki tanesi Avrupa Birliği vatandaşıydı. Ailelerine baskı yaptılar. Bu çalışanlarımız, 'Biz burada mutluyuz, huzurluyuz, kendi ülkemiz bize sahip çıkmıyor. Biz Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak istiyoruz dediler. Müracaat ettiler ve şu anda o iki çalışanımız Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olarak bizlerle birlikte çalışıyor." dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Bakan Dönmez anlattı! Fatih Sondaj Gemisi'nde çalışan iki yabancı uzmana baskı!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri