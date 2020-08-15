EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULAMAZ FARUK ERDEM AÇIKLADI

Emeklilerin maaşlarına haciz uygulaması yapılamıyor. Bunun iki istisnası bulunuyor. Sadece nafaka ödemeleri ve kurum ödemeleri hacizle alınıyor

Ben bir emekliyim. Maaşıma haciz geldi. Acaba emeklilerin maaşına haciz gelmesi doğru mu? Bu yasal mı? İtiraz edebilir miyim? (İsmi saklı) Öncelikle belirtelim. Emekli maaşına, dul yetim aylığına (2 istisna hariç) kendi izni olmadan haciz işlemi uygulanamaz.

Bankalar, emeklinin izni olmadan o paradan kesinti, aktarma yapamaz, hesabı mevduat hesabı gibi kullanamaz. 5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesi açıkça, "Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez" diyor. Kanun sadece SGK nezdinde doğacak alacaklar ve nafaka ödemesinde hacze izin veriyor ve bu da maaşın dörtte birine uygulanabiliyor.