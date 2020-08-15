Bu yıl pek çok kazanç elde eden emekliler, yeni müjdeler bekliyor. Emekli Memur-Sen'in, maaş artışından ücretsiz ulaşıma, eş-çocuk yardımından ek ödemelere kadar pek çok talebi var... Ayrıca emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin mevcut emeklilere de sunulması gündemde. Ayrıca hem 3 yıllık taahhüdü dolanlara hem yeni emeklilere promosyon ödemeleri sürüyor. Emeklilere maaşa göre en az 625 ya da 750 TL ödenirken, tutarlarda yeni artış beklentisi var.
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye yeni kazanç!
● Emeklilerimizin çalışanlar ile arasındaki maaş farkı kapatılsın.
● Kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları dönemde bordrolarında var olan 'ek ödeme' de dahil emek verilen dönemde maaşa eklenen unsurlar, emekli maaşına da yansıtılsın.
● Memurların emekli ikramiyesi hesabı yapılırken tam hizmet yılı hesaba katılıp, ay ve gün hesabının dahil edilmemesinden doğan 1 ay ile 11 ay arası kayıp giderilsin.
● Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyesi, gösterge rakamına bağlansın ve maaşlara yapılan artış kadar artış yapılması sağlansın.
● Emeklilerden fiilen çalışabilecek güç noktasında ve fikri zeminde bilgi birikimi müsait olanlar gerek kendi alanları gerekse faydalı olabilecekleri uygun alanlarda istihdam edilsin.
● Emekliler sendika kursun.
● Yaşa bakılmaksızın tüm emekliler toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalansın.
● Eş ve çocuk yardımı emeklilere de verilsin.
● Öğrenim hayatına devam eden çocuğu olan emeklilere, çocuk yardımı ödemesi yapılsın.
● Dünyada yeni bir terminoloji olan 'Aktif Yaşlanma' kavramı ülkemizde de hayata geçirilerek emeklilerin daha sağlıklı bir emeklilik dönemi geçirmeleri sağlansın.
351 TL EŞ YARDIMI
Memurlara ödenen aile yardımı emeklilere de uygulanırsa, çalışmayan eş için aylık 351,09 lira ödenecek. Çocuk başına yapılacak aylık ödeme de 38,62 lira olacak.
Tüm emekliler promosyon ile 3 yılda bir ek gelire kavuştu. emeklilere maaşının yatırıldığı bankaların promosyon verilmesine yönelik uygulama 2017'de başlarken, ödemeler sürüyor.
3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya aynı ya da istediği bankaya başvurusunu yapıp yeni promosyonunu alabiliyor.
Emekli aylığı bağlananlar da hemen 3 yıllık taahhüt verip promosyonu cebine koyuyor.
YÜZDE 66 ARTTI
Bu yıl taban promosyon tutarları yüzde 66 artırıldı. Buna göre taban tutar; maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olan emekliler için 625, 2 bin 500 liranın üstünde olan emekliler için ise 750 liraya çıkarıldı.
Bazı bankalar tutarı düzenlediği kampanyalarla artırıyor. Bazıları şartsız bin liraya kadar ödeme yaparken, bazı bankalar ise belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon veriyor.
Emekliler, taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı.
Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın günüm var. Serkan YILDIZ
İşe girişinize göre 7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.
■ 1975 doğumluyum. 1991 lise yıllarımdan stajyerlik eğitiminden girişim var. 1999-2001 yılları arasında 18 ay askerliğimi yaptım. Daha sonra 2002 Ekiminden bugüne kadar 4452 günüm var. Erkan KÜÇÜK
Sayın Okurum, stajyerlikten yapılan işe başlangıç emeklilikte sayılmıyor.
Bu nedenle şu anki mevzuatlar çerçevesinde sizin emekliliğiniz 2002 yılındaki girişinize göre hesaplanacaktır.
2002 yılındaki işe girişinize göre 25 yıl, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi (yaştan) emekliliğe, yine 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün sayısı tamamlayıp 2035 yılını beklemeniz gerekmektedir.
■ İşe giriş tarihim 1.5.1999, doğum 1980, ne zaman emekli olabilirim? C.DEVELİ
İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.
■ 01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. N. ONUR
25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7,5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.
■ 01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10. Ay. 1990 3. ayda askere gittim, 1991 8. ayda terhis oldum. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? S. KARAMAN
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.