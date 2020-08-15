İŞKUR personel alımları yaparken bununla beraber MEK ve İEP kursları ile işsiz vatandaşlara günlük 90 lira veriyor. Bu bağlamda İŞKUR bununla birlikte kendi bünyesinde başlattığı çeşitli programlar aracılığı ile de kişilerin istihdam edilmesine katkıda bulunmakla beraber yeni yayınladığı programda ise adaylar günlük 85 TL'ye kurs kapsamında ücret almakta ve daha sonrasında da ilgili alanda istihdam edilmektedir. İş başlangıcında eğitim ve meslek edindirme kursları kapsamında hem istihdam edilmekte bununla beraber eğitim görmektedir. İlgili İEP ve MEK kurslarına ilişkin ilanlara başvurular https://esube.Iskur.Gov.Tr/Kurs/KursOnAir.Aspx adresinden gerçekleşmekte olup kurs numarasını girerek ilgili ilana ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür.
Başvuru Şartları
İŞKUR kapsamında açılan programlar arasında yer alan MEK ve İEP bünyesinde kurs görmek isteyen adaylar ilk olarak açılan kurslarda farklı alanlar yönelik hem eğitim almakta hem de adaylar kurs sonunda istihdam edilmektedir. Bu noktada adayların başvuru yapmak için sağlaması gereken şartlar arasında Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, İşverenin aradığı özel şartları taşımak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Emekli olmamak şartları yer almaktadır.
Başvuru Şekli
İlgili İEP ve MEK kurslarına ilişkin ilanlara başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx adresinden gerçekleşmekte olup kurs numarasını girerek ilgili ilana ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür.
İŞKUR BAŞVURU ŞEKLİ
İlgili kadrolara başvurular için adaylardan en az ilköğretim şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili meslekte istenilen sertifikalara sahip olma, ilanın yayınlandığı yerde ikamet ediyor olma şartını sağlama, ilgili alanda en az tecrübe şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili yaş aralığında yer alma gibi özel şartların yanında genel alım şartlarını sağlaması da istenmektedir.
Türk vatandaşı olmak,
Firmaların talep ettiği yaş aralığında bulunmak,
Güvenlik görevlisi sertifikası, silah taşıma sertifikası gibi ilana göre değişen sertifikalara sahip olmak,
Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi olmamak,
Talep edilen eğitim şartını sağlamak,
İlgili ilanın geçtiği yerde ikamet etme şartını sağlamak,
Pozisyonlarda talep ediliyor ise en az eğitim şartını sağlamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Güvenlik soruşturması temiz çıkmak şartlarını sağlaması istenmektedir.
EN FAZLA İŞÇİ ALIMI YAPILAN MESLEK GRUPLARI
Beden İşçisi (Genel) 8903
Temizlik Görevlisi 1914
Makineci (Dikiş) 1631
Kasiyer 1338
Satış Danışmanı / Uzmanı 1228
Garson (Servis Elemanı) 989
Konfeksiyon İşçisi 792
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 677
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 609
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 529
Aşçı 508
Diğer Satış Nezaretçileri 484
Şoför-Yük Taşıma 460
Reyon Görevlisi 457
Paketleme işçisi 427
Bulaşıkçı (Stevard) 358
Pazarlamacı 332
Ütücü 330
Elektrikçi (Genel) 315
Ambar/Depo Görevlisi 282
Aşçı Yardımcısı 277
Kalite Kontrolcü 263
Dokuma Konfeksiyon Makineci 261
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 259
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 253
Forklift Operatörü 222
Sekreter 218
Satış Temsilcisi / Plasiyer 217
CNC Torna Tezgâhı Operatörü 215
Ayakçı (Tekstil) 209
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 203
Kesimci (Konfeksiyon) 197
Beden İşçisi (Temizlik) 194
Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 194
Muhasebeci 183
Makine Mühendisi 177
Mutfak Görevlisi 170
Elektrik Teknisyeni 167
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 167
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 161
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 161
Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 151
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) 147
Ayakkabı İmalatçısı 145
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 142
Mermer İşçisi 140
Sevkiyat Görevlisi 138
İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI
1- Türk vatandaşı olmak.
2- 18 yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, (takvim.com.tr) suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
7-Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
8-Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.
9-İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.
10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11- Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.