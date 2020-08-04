SGK ve Bağkur emeklilerine faizsiz kredi! Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir. Maaşını banka üzerinden alan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? Özellikle kamu bankaları ve PTT Bank avantajları emeklilerin kredi çekmek için tercih ettiği bankalardan oldu.
SGK ve Bağ-kur emeklisine faizsiz ya da düşük faizli kredi veren bankalar var mı?
PTT Bank'ın emeklilere özel verdiği kredi, emekliye rahat bir nefes aldırabilecek cinsten. PTT Bank'ın emekliye verdiği kredi miktarı 80 bin TL civarında olacak. PTT Bank'a kredi için başvuran emekliler, kredilerinin onaylandığı gün paralarını alabilecekler. Peki PTT Bank emekli kredisi başvuru koşulları nelerdir? PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır? Özellikle kendi emekli müşterisine daha uygun kampanyalar veren PTT Bank, müşterilerinin de ilgisini çekmek için çok özel kampanyalar sunuyor.
FIBABANKA
Fibabanka 3 bin lira limitli 18 ay vadeli emekli kredisini sıfır faizli olarak verecek ve bu anlamda emekli müşterileri için en avantajlı kredi kampanyası düzenleyen ilk banka olarak dikkat çekmektedir. Emeklilere verilecek olan faizsiz kredi imkanlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını güncel olacak şekilde sürekli takip ederek en avantajlı bankaya ulaşabilirsiniz. 3 bin lira ya kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen emekliler Fıbabanka'dan 18 ay vadeli kredi alarak acil nakit ihtiyaçlarını hiç faiz ödemeden karşılayabilirler
Türk Ekonomi Bankası
TEB' in emekli müşterilerine sağladığı pek çok avantaj bulunmaktadır. Maaşını taşıyarak TEB ailesine katılanlar 3 yıl içerisinde maaşlarını herhangi bir bankaya taşımayacakları ile ilgili söz vermeleri durumunda promosyon ödemesine ek olarak 100 TL almaya hak kazanıyor. Bu kampanya 2020 yılının sonuna kadar geçerli olacaktır. Bu kampanya ile birlikte emekli TEB müşterileri nakit olarak en fazla 2.750 TL elde edebilirler. İptal sürecinde olan ya da zaten TEB müşterisi olan kişiler bu imkanlardan yararlanamaz. Ayrıca banka çalışanları için de bu kampanya geçerli olmayacaktır. Ayrıca emekli kredisi başvuru yapmak için size en yakın TEB şubelerini ziyaret ediniz.
Halkbank emekli kredisi kampanyası nasıl?
Halkbank'ın kredi kampanyasının adı ise "Mutlu Emekli Kredisi".. Bu kampanya ile müşterilerine 60 ay vade ile maksimum 50 bin TL'yi bulan krediler veren Halkbank, emekli kredisi faiz oranı olarak yüzde 0.98 imkan sunuyor. Halkbank emekli kredisi başvurusu için; T.C. kimlik numarası, istenilen kredi miktarı ve gelir miktarı yazılarak 3452′ ye göndermek yeterli olacak. Kredi onayı gelen emekli kredisi alan emekliler, Halkbank şubelerine giderek de kredi talebini bankadaki yetkililere iletebilir.
Şekerbank emekliye kredi kampanyaları nasıl?
PTT ile anlaşmalı olan bir diğer banka da Şekerbank. Şekerbank'ın emekliye özel kredi imkanları Vakıfbank gibi 60 aya kadar vadeli olarak veriliyor. Buna ek olarak Şekerbank, emekliye maksimum 36 bin TL civarında kredi imkanı sunuyor. Şekerbank'tan maaş alan emekliler T.C. kimlik numarasıyla şubelerden başvuru yaparak kredi talep edebiliyor. Emekliye kredi talebi için ekstra farklı bir evrak istenmiyor. Kredi talebi onaylandığı takdirde, bankaya giderek para o gün çekilebiliyor.
PTT Bank emekli kredisi faiz oranları nedir?
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTTBank emekli maaş müşterilerine bin 250 TL ile 80 bin TL arasında bir kredi imkanı sağlayacak. PTTBank emekli kredisinde ise faiz oranları net olarak belirtilmedi. PTTBank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak da, emekliler kredi başvurusu için kimlikleriyle PTT iş yerlerine gitmeleri ve emekli kredisi başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak.
Salgından kaynaklı müşterilerini korumak isteyen PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden de almaya başlayacak.
PTTBank emekli kredisi SMS ile başvuru nasıl olacak?
Koronavirüsten dolayı PTT iş yerlerine gitmek istemeyen emekliler, cep telefonları üzerinden de başvuru yapabilecekler. SMS ile ile PTTBank emekli kredisi başvurusu şöyle yapılacak; PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli T.C. kimlik numarası yazılacak ve 3050'ye SMS gönderilecek. Onay mesajı geldikten sonra başvuru süreci tamamlanacak ve aynı gün kredi tutarı hesaplarına yatacak.
Örnek SMS : PTT 31385138935
"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.
Vakıfbank emekliye kredi faiz oranları nasıl?
PTT'nin anlaşmalı bankalardan birisi de Vakıfbank' tır. Vakıfbank emeklilere 60 ay vade ile birlikte maksimum 20 bin TL kredi imkanı sunuyor. Vakıfbank emeklilere kredi verirken yaş sınırı koyarak, 80 yaş üstündekilere kredi vermiyor.
Emekliye Maaşının 10 Katı Kredi Kampanyası
Son günlerde sosyal medya da ve haber kanallarında emeklilerimize maaş aldıkları bankalardan maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verileceğine ilişkin haberler duymuş olabilirsiniz. Bu haberin aslı şudur ki; SGK tarafından emeklilik hakkı kazanmasına rağmen henüz maaş bağlanmayan vatandaşlarımıza ASGARİ ÜCRETİN 3 KATINI GEÇMEYECEK şekilde avans ödemesine ilişkin bir uygulama yapılması gündeme geldi. Bu uygulama henüz başlamadı ancak eğer yapılırsa dilekçe vermesine rağmen 90 gün süresince maaş bağlanamayan kişiler mağdur olmasın diye SGK 3 aylık avans verecek. Bu avans tutarı da 2.324 TL. X 3 = 6.972 TL.'yi geçemeyecek.