SGK prim borcu kart ile nasıl ödenir? SGK idari para cezası ödemeleri, ödemenin nereden ve ne şekilde yapılacağına göre değişiklik gösterir. Eğer ödemenizi PTT üzerinden yapacaksanız, menüleri sizin söylemeniz gerekecektir. Çünkü idari para cezaları, devlet borçları ekranında görünmeyebilir. Söz konusu ödemeler 3 başlık altında kategorilendirildi. İşveren ve sigortalılar ödeme işlemlerini internet sitesi üzerinden tamamlarken aynı zamanda işlem sırasında prim borçlarını da görüntüleyebiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, kredi kartıyla prim tahsilatlarında bankaların alacağı komisyon miktarını belirleme yetkisini serbest rekabet koşulları gereği bankalara bırakmıştır. Peki Kredi kartı ile SGK (SSK) ödemesi kaç TL, yapılan bankalar hangileri?
SGK PRİM BORCU KART İLE NASIL ÖDENİR?
Kredi kartı ile yapılabilecek olan ödemeler 3 başlık altında toplanmıştır;
İşveren ödemeleri
Sigortalı Ödemeleri
Diğer ödemeler
Kredi kartıyla yapılabilen işveren ödemeleri, borcun türüne göre işveren cari dönem, işveren geçmiş dönem, işveren 6111 yapılandırma, işveren İPC tahsilatı, işveren icra dosya tahsilatı, işveren icra taksit tahsilatı, işveren icra taksit peşinatı, işveren icra toplam borç tahsilatı ödemeleridir.
Sigortalı ödemeleri ise borç türüne göre, Bağ-Kur cari dönem, Bağ-Kur geçmiş dönem, Bağkur SGDP ve Bağ-Kur taksit peşinatından oluşmaktadır. Diğer ödeme sorgusu adı altında, 4/a Tarım SSK, GSS prim, Ek-5 sigorta primi, Ek-6 sigorta primi, Topluluk sigortası yapılandırma tahsilatı ve isteğe bağlı 6111 yapılandırma ödemeleri gibi bir dizi ödeme de kredi kartı ile yapılabilir.
İşveren ve sigortalılar kredi kartıyla prim borcu ödemelerini haberimizin içerisinde yer alan link üzerinden yapabiliyorlar. Yine aynı linkten prim borç tutarını da öğrenmek mümkündür.
Sosyal Güvenlik Kurumu, kredi kartıyla prim tahsilatlarında bankaların alacağı komisyon miktarını belirleme yetkisini serbest rekabet koşulları gereği bankalara bırakmıştır.
Ödeme aşamasında, bankaların alabileceği komisyon miktarları da görüntülenmektedir.
KREDİ KARTI İLE SGK ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR
Akbank
Albaraka
Bank Asya
Denizbank
Finansbank
Garanti Bankası
Halk Bank
HSBC
İş Bankası
TTKB Bankası
Vakıfbank
Yapı ve Kredi Bankası
Ziraat Bankası
SGK İdari Para Cezası Ödeme Adımları Nelerdir?
SGK idari para cezası ödemeleri, ödemenin nereden ve ne şekilde yapılacağına göre değişiklik gösterir. Eğer ödemenizi PTT üzerinden yapacaksanız, menüleri sizin söylemeniz gerekecektir. Çünkü idari para cezaları, devlet borçları ekranında görünmeyebilir.
SGK MOSİP ödemeleri
4-A işveren ödemeleri
İşveren idari para cezaları ödemeleri
Bu menüden sonra ekrana bir form gelecektir. Forma 26 haneli işyeri sicil numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir. Ekrana idari para cezasının tutarı yansıtılır. Tutarın ödemesi PTT veznelerine yapılır. Ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, birkaç saat içinde sorgulama yaparak idari para cezası borç durumunuzu öğrenmeniz gerekir. Bazı durumlarda idari para cezası ödemesi sisteme geçmeyebilir. Bu durumda dilekçe ile başvurunuz alınmalıdır.
T.C. Kimlik Numaram İle SGK İdari Para Cezası Ödeyebilir Miyim?
T.C. kimlik numarası kullanarak idari para cezası ödemesi mümkün değildir. Sadece sicil numarası ile girilip bakılarak idari para cezası görüntülenir. Bu tür cezalar, kişi adına değil, kurum adına kesilir.
İdari para cezası alınması için kurumun bir konuda hatasının olması gerekmektedir. ceza, kişi adına olmadığından, T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgular sonuçsuz kalacaktır. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumu eğer cezayı tebliğ etmiş, ancak sisteme işlememişse, ekranda görülememe olasılığı da vardır.
24 haneli işyeri sicil numarasını girdikten sonra ekrana, işyeriniz üzerine bulunan para cezaları getirilir. Burada gördüğünüz menüden Öde seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.