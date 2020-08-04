T.C. Kimlik Numaram İle SGK İdari Para Cezası Ödeyebilir Miyim?

T.C. kimlik numarası kullanarak idari para cezası ödemesi mümkün değildir. Sadece sicil numarası ile girilip bakılarak idari para cezası görüntülenir. Bu tür cezalar, kişi adına değil, kurum adına kesilir.

İdari para cezası alınması için kurumun bir konuda hatasının olması gerekmektedir. ceza, kişi adına olmadığından, T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgular sonuçsuz kalacaktır. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumu eğer cezayı tebliğ etmiş, ancak sisteme işlememişse, ekranda görülememe olasılığı da vardır.

24 haneli işyeri sicil numarasını girdikten sonra ekrana, işyeriniz üzerine bulunan para cezaları getirilir. Burada gördüğünüz menüden Öde seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.