EMEKLİLERE ÖZEL MİNİ KREDİ

Halkbank tarafından sağlanan mini emekli kredisi müşterilerin düşük limitli kredi kullanımlarında geçerli. Daha yüksek limitle kredi kullanacak olan müşterilerine Halkbank mutlu emekli kredisi imkanını sağlıyor.

Acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan mini emekli kredisinde vatandaşlara 5.000 TL'ye kadar kredi sağlanır. Hızlı bir şekilde sağlanan bu kredi için emekli vatandaşlar herhangi bir vade farklı olmadan 60 aya kadar ödeme planı yapabilirler.

Daha yüksek kredi kullanımında ise Halkbank 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini emeklilere sağlıyor. Bu kredi başvuruları banka şubesinden olup yine 60 ay vade seçeneği bulunuyor.