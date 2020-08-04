Emeklileri borçlandırdılar hatta bir kişiye 570 bin TL'lik kömür satılmış gibi gösterdiler





OPERASYONA RAĞMEN SÖZLEŞME YENİLEDİLER



2019'da Adana'da ve İzmir'de kömür firmalarına ilişkin olarak emniyet müdürlükleri tarafından operasyon düzenlenmesi, bu durumdan derneğin şubelerinin ve genel merkezinin haberi olmasına rağmen, 2020'de tefecilik ve dolandırıcılık işini yapan kömür firmalarıyla sözleşmelerinin yenilenmesi bu işlemlerin derneğin yetkililerinin bilgisi dahilinde yapıldığı şüphesini güçlendirmektedir.



TÜKETİLEMEYECEK KADAR SATIŞ



Satış miktarlarının İzmir gibi bir bölgede tüketilmeyecek bir kömür miktarı olduğu, bu nedenle kömür satış işleminden çok kömür satış işlemi yapılıyormuş gibi yapılarak para verme işleminin yapıldığı anlaşılmıştır.