ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL NİTELİKLER:

Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır.

Eğitim Şartı: Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar. Buna göre adayların en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile, Lise mezunu, Önlisans Mezunu veya Lisans mezunu olmaları gereklidir. Bunun dışındaki kamu kurumlarına başvuru yapacak adaylar en az lise mezunu veya en az önlisans mezunu olmak zorunludur. Lisans mezunlarından, 4 yıllık eğitim veren alımımı yapılacak ilgili alan için eğitim görmüş veya buna denkliği olan ve YÖK onaylı yurtdışı yükseköğretim kurumlarına mezun olmuş olmaları gereklidir.