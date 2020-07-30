Merhaba, 13.04.1972 doğumluyum. 10.05.1994'de 10 günlük bir sigorta girişim var. 21.02.1997'de devlet memuru oldum ve 15.08.2012 yılında memuriyetten atıldım. 1997 öncesi askerlik hizmetim var, memurken taksitle saydırdım. Şimdi öncelikle size sorum ben nerden emekli olabilirim SSK mı memuriyet mi? Kaç yılım var? Hangisi avantajlı seçme şansım var mı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Merhaba, öncelikle ilk sigortalılık tarihinize istinaden 4/a yani SSK'dan emeklilik şartlarınızı belirtelim. Belirtmiş olduğunuz sigorta başlangıcınıza göre 54 yaş 5675 prim günü ile 4/a'dan tahsis talebinde bulunabilirsiniz.

4/c'ye göre emeklilik hesabı yapacak olursak, 25 yıllık hizmet süresinin yanında bir de 56 yaş şartı bulunmaktadır. Hangi statüde emekli olacağınıza gelecek olursak; Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik hesabında son 7 yıllık hizmetinizin 1261 gününden fazlasına bakmaktadır. Yani son 7 yıllık hizmetinizin 3,5 yıl +1 günü hangi statüde bildirilmişse oradan emekli olursunuz. Buna yine bir örnek verecek olursak 20 yıllık Bağkur'lu bir Bakkal işletmecisi 20 yıl sora dükkanını kapatıp bir işe girer 1261 gün 4/a'lı çalışırsa tüm Bağkur süreleri 4/a'ya aktarılır ve sigortalı olarak emekli edilir.

Eşim EYT mağdurlarından. 22/10/1975 doğumludur. İlk sigorta başlangıç tarihi 01/05/1990, toplam prim gün sayısı 6290'dır. Askerlik 18 ay yapmış olup, askerlik saydırılmamıştır. Ne zaman emekli olur ve son 3 yıldır asgari ücretli çalışmaktadır, tahmini maaş ne bağlanır, teşekkürler.

Merhaba, ülkemizde 2020 tarihi itibariyle EYT'li sayısı 5 milyonun üzerindedir. Ne yazık ki EYT'lilerle ilgili de bir çalışma bulunmamaktadır. Eşinizin sigortalılık başlangıç tarihine istinaden emeklilik şartları 52 yaş 5525 prim günüdür. Prim gününü tamamlamış olmasından ve askerlik borçlanmasının yaşını öne çekmeyeceğinden borçlanma yapmanıza gerek yoktur. Maaş hesabı için tüm hizmet listesine bakılması, ayrı ayrı hesaplamalar yapılması gerekmektedir. Ancak kurumun internet sitesi üzerinden bağlanacak aylığı kolayca hesaplayabilirsiniz. İlgili sayfaya aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/