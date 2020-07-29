Emeklilerin acil ihtiyaçları için faizsiz kredi veren bankalar, genellikle 5 bin TL'ye kadar emeklilerin maaş hesaplarını kendilerine transfer etmesini sağlamak için kredi vermektedir. Bunun dışında yüksek tutarlarda emekliler için faizsiz kredi veren bankalar bulunmamaktadır.
Halkbank mutlu emekli ihtiyaç kredisi ile uygun fazilerle emeklilerin yüzünü güldürüyor. Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %0,92'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredimizdir. Çok düşük faizlerle emekli kredisi sağlayan diğer banka kredileri hakkında araştırmalar yaptık.
Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Nedir?
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %0,92'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredimizdir.
Tutarı ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,92'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %0,97'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
Örnek Ödeme Tablosu
Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi
Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı (%)* Tahsis Ücreti (TL) Taksit Tutarı (TL) Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
100.000 60 0,92 525 2.288,02 14,3480
0,97 0 2.325,17 14,8979
Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.
Ürüne ait faiz oranları, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, Hayat Sigortası yaptırmayı,2 adet Otomatik Ödeme Talimatı vermeyi, Bankamız Kredi Kartını talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.
Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 10.000 TL 60 ay vadeli kredi kullanan 50 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 99,51 TL'dir.
Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.
Nasıl Faydalanabilirim?
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi'nden faydalanabilmektedir.
Başvurularınızı;
Aralarında birer boşluk bırakarak "EMEKLI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: EMEKLI 12345678910 3000 15000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilir, ya da Size en yakın Halkbank Şubemizi ziyaret edebilirsiniz.
Fibabanka
Fibabanka emekli maaşı müşterileri için küçük finansal ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla, 3 bin TL'ye kadar 18 ay vadeyle faizsiz kredi vermektedir. bankanın sunmuş olduğu bu krediden yararlanmak için, emeklinin maaşını Fibabanka üzerinden alması gerekmektedir.
Emeklilerin çekebileceği bu kredide ise en düşük vade süresi, 12 ay ile sınırlandırılmıştır. 12 ile 18 ay arasında seçilecek vadelerle 3 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanından, Fibabanka maaş müşterisi iseniz kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Ayrıca bankadan 3 bin TL üzerinde kredi talebinde bulunanlar için, kredi tutarının 3 bin TL'lik kısmına faiz alınmayıp bu tutarın üzeri için faiz işletilmektedir.
Denizbank Emekli Kredisi
Hiçbir işlem masrafı ve faiz almadan emeklilere kredi veren Denizbank, 1000 TL üst limitle acil ihtiyaçlar için kredi vermektedir. Bankadan bu krediyi alabilmek için, emekli olan kişinin Denizbank üzerinde mevduat hesabı açması ve en az iki otomatik ödeme talimatı vermesi gerekmektedir. 12 aylık eşit taksitlerle geri ödeme imkânı sunan bankanın bu kredisinden, banka müşterisi olan her emeklinin sadece 1 kez yararlanması mümkündür. Denizbank bu krediyi, emekli maaşlarının kendi bünyesine taşınmasını hedefleyerek vermektedir.
Düşük Faizlerle Emekli Kredisi Veren Bankalar
Emekliler için faizsiz kredi veren bankalar, kendi banka müşterileri için bu kampanyaları düzenlemektedir. Bunun dışında emeklilere düşük faizlerle kredi veren bankalar, düzenlemiş oldukları kredi kampanyalarının yanı sıra emekliler için avantajlı farklı kampanyalara da imza atmaktadırlar. Aşağıda, bu bankalardan bazılarına yer verdik.
Halkbank Mutlu Emekli Kredisi
Emeklilerin düşük faizlerle kredi çekmesine imkân vere Halkbank, toplamda 50 bin TL için 60 ay vade seçeneği ile kredi vermektedir. Tüm bankacılık kanalları ile başvuru yapabileceğiniz kredi için uygulanan faiz oranı, %1,12'dir.
Türkiye İş Bankası
Kredi vadesi ve tutarına göre faiz oranları değişiklik gösterse de, ortalama %1,14 faiz oranıyla emekli kredisi veren Türkiye İş Bankası'na 5 bin ile 50 bin TL arasında kredi başvurusu yapılabilmektedir. 48 ay vade imkânı tanıyan Türkiye İş Bankası, 5 bin TL için yapılan başvurularda 25 TL kredi tahsis ücreti almaktadır. 50 bin TL kredi çekeceklerden ise, 250 TL kredi tahsis ücreti talep ediliyor.
Akbank
Emekli maaşı müşterilerine uygun koşullarda ihtiyaç kredisi sunan Akbank, 10 bin TL'ye kadar olan kredi başvuruları için kredi tahsis ücreti almamaktadır. Yine bu tutara kadar olan kredilerde %1,21 faiz uygulaması yapan banka, 10 bin TL üzerindeki krediler için %1,33 faiz uygulamaktadır. Bankadan çekeceğiniz ihtiyaç kredisi vade üst limiti, yasal sınır olan 60 ay ile sınırlandırılmıştır.
Emeklilere düşük faizlerle kredi veren diğer bankalar;
• TEB
• Aktifbank
• Kuveyt Türk
• Ziraat Bankası
• Finansbank