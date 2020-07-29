Yeni düzenleme yüz binleri ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek! Aldığınız maaşlar...

20 YILI DOLDURMANIZ GEREKİYOR

Soru: 1 Eylül 2001 tarihinde devlet memuru olan arkadaşım emeklilik dilekçesi verip ayrılmak istiyor. 20 yıl mı, 25 yıl mı doldurmak zorunda? Tuğba A.

Cevap: Arkadaşınız erkek çalışansa 25 yılı, kadın çalışansa 20 yılı doldurması gerekiyor. 14.6.2020 tarihi itibariyle kadın memurlarda emeklilik için kesenek ödenmesi gereken süre 20, erkek memurlarda 25 yıl.

60 GÜN ŞARTINI YERİNE GETİREMİYORSUNUZ



Soru: 1 Temmuz 2020 itibariyle bir işyerinde işe başladım. İşyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor ancak benim son 3 yılda 450 gün prim ödemem var, son 60 gün prim ödenmiş olması şartını sağlayamıyorum? Benim alacağım ücret ya da tabi olacağım prosedür nedir? İbrahim T.

Cevap: 60 gün şartını yerine getiremediğiniz için işvereniniz sizin için kısa çalışma ödeneğine başvuramayacak. Bu durumda işveren sizin normal sigorta girişinizi yapacak ve aylık da size anlaştığınız ücret neyse onu ödeyecek.

Soru: Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşımızdan kesiliyor mu? Muhammet M.

Cevap: Yeni yapılan bir düzenleme ile kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Kısa çalışma ödeneği bittiğinde, işveren sizi işten çıkartırsa, işsizlik maaşından tam olarak yararlanabileceksiniz.