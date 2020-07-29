Asgari ücretle çalışan vatandaşlar maaşlarına yeni bir zam olup olmadığını araştırıyorlar. Memur ve emekli maaşlarına yapılan ve basında sıkça yer alan enflasyon oranı zammına ilişkin tüm detaylar ve asgari ücretli vatandaşların maaşlarına ne zaman yapılacağına dair yönetmelik esasları merak ediliyor. Bu bağlamda Merkez Bankası, 2020 ve 2021 yılı enflasyon tahminlerini de revize etti. Merkez Bankası, 2020 yılının üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. Merkez Bankası yetkilileri pandemi sürecinden bu yana ilk kez fiziksel olarak bir araya gelirken; Başkan Murat Uysal, "Belirsizlik halen yüksek seyretmekte" dedi. ''Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 6,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz'' diyerek konuştu.