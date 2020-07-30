A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz sene A101, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci, üçüncü ve dördüncü günü hizmet vermişti. 2020 yılı Kurban Bayramı'nda da A101 marketin 1. gün kapalı, 2., 3. ve 4. gün açık olması bekleniyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.