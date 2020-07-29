PTT Bank üzerinden emeklilere 80 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. Emeklilere rahat bir nefes aldıracak kredi ile uygun vade seçenekleri ve faiz oranlarıyla acil paraya olan ihtiyacınızı giderebilir ve ödemelerinizi yapabilirsiniz. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek. Peki, PTT Bank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte, PTT Bank emekli kredisi hakkında merak edilen bilgiler! Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir.
EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VAR MI?
Aradan geçen uzun süreye rağmen ne yazık ki emeklilere faizsiz kredi son dakika gelişmesi yaşanmadı ve kredi paketi sadece hükümet tarafından verilen bir vaat olarak kaldı. Yani yerine getirilmeyen vaatler arasına katıldı. İlk yapılan açıklamalarda emekliye 3 maaş avans verileceği ve talep edilmesi durumunda emekliye 10 maaş faizsiz avans kredi verileceği duyurulmuş, bu kredinin kişinin talebine göre taksitlendirilerek maaşından kesilerek faizsiz olarak tahsil edileceği açıklanmıştı.
Milyonlarla memur ve işçi emeklisi kendilerine verilen bu sözün tutulmasını beklerken hükümet kanadından konu hakkında zaman zaman yapılan açıklamalar bulunsa da net olarak atılmış bir adım gelmedi.
PTT
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi.
Kovid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Toplamda 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.
PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.
Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.
Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.
Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.
Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.
"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.
VAKIFBANK
PTT'nin anlaşmalı olduğu diğer bankalardan biri de Vakıfbank' tır. Vakıfbank'ın verdiği emekli kredilerinin limitleri maksimum 20 bin TL olmaktadır. Kredi vadesi 60 ay olarak belirlenmiştir. Kredi çekmek isteyen emekliler için belirlenen bir yaş sınırı vardır. 80 yaşını aşmış emeklilere kredi verilmiyor. Kredi vadesi ise 60 ay.
ŞEKERBANK
PTT'nin anlaşmalı olunan diğer banka ise Şekerbank'tır. Kredi vadesi 60 ay ve maksimum kredi limiti 36 bin TL olarak belirlenmiştir. Yine kurumdan maaş alma şartı ile yalnızca T.C. kimlik belgesi aracılığıyla kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sizden herhangi ek bir evrak talep edilmez. Banka kredi başvurunuzu inceleyerek onay verirse tekrar banka şubesine giderek adınıza yatırılmış olan kredi tutarını çekebilirsiniz.
FIBABANKA
Fibabanka 3 bin lira limitli 18 ay vadeli emekli kredisini sıfır faizli olarak verecek ve bu anlamda emekli müşterileri için en avantajlı kredi kampanyası düzenleyen ilk banka olarak dikkat çekmektedir. Emeklilere verilecek olan faizsiz kredi imkanlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını güncel olacak şekilde sürekli takip ederek en avantajlı bankaya ulaşabilirsiniz. 3 bin lira ya kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen emekliler Fıbabanka'dan 18 ay vadeli kredi alarak acil nakit ihtiyaçlarını hiç faiz ödemeden karşılayabilirler.
Fıbabanka emekli müşteriler için 12 ay ve 18 ay vadelerde geri ödeme seçenekleri ile sunmuş olduğu bu kredi imkanlarından yararlanacak olan emekliler sadece belirli bir miktarda işlem ücreti ve sigorta bedeli ile ödeyeceklerdir. Yine buna göre; 3.000 TL faizsiz emekli kredisi olarak 18 ay yani 1 yıl 6 ay geri ödemeli çekmek isteyenler toplam 465 TL bir kesinti ile karşılaşılacaktır. Yine 3.000 TL faizsiz emekli kredisi olarak 12 ay yani 1 yılda geri ödemek isteyen emekliler ise 345 TL kesintiyi kullanacakları krediden kesilmesini kabul etmeleri gerekmektedir.
HALKBANK
Halkbank Mutlu Emekli Kredisi ile emekli müşterilerine destek olmaya devam ediyor. Verilen kredi limiti maksimum 50 bin TL olabilir. Vade miktarı ise 60 aydır. İnternet bankacılığı aracılığı ile kredi başvurusu yapılabiliyor. Ayrıca Emekli ve T.C. kimlik numarası, istenilen kredi miktarı ve gelir miktarı yazılarak 3452′ ye gönderilebiliyor. Halkbank şubelerine giderek de kredi talebinizi bankadaki yetkililere iletebilirsiniz. Faiz oranı ise %0,98 ' dir.
EMEKLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Emekli olan bireylerin, faizli ya da faizsiz kredi imkanlarından yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, yaş ve hastalıklara bağlı olarak risk durumu değerlendirmesi yaparak, bazı kriterleri göz önüne almaktadır.
• Emeklilerin bankadan kredi çekebilmeleri için gerekli olan yaş sınırı, 75 yaştır. Bazı bankalar bu sınırı 80 olarak belirlemekle birlikte, bu yaşlardan daha yaşlı olan kimseler risk grubunda değerlendirildiği için kredi almaları pek mümkün değildir.
• Her ne kadar emekli maaşı devlet güvencesi altında olsa da, kredi çekmek isteyen emeklinin tamamen kara listede olmaması önemlidir. Kara listede olan emeklilerin, kredi çekebilmesi oldukça zor hatta imkansızdır.
• Çekilmek istenen kredi tutarının aylık taksiti, emekli maaşının yarısından fazla olamamaktadır. Bu nedenle alınan maaşın miktarı, kredi tutarında da belirleyici rol oynamaktadır.
• Bankalar emekliler için genellikle, 36 ile 48 ay arasında vade üst limiti belirlemektedir. Yaş faktörünü dikkate alan bankalar, ihtiyaç kredileri için en fazla 36 ay vade imkânı sunarken, taşıt kredileri için ise 48 ay vade imkânı vermektedir. Bazı bankalarda vade üst limiti, biraz daha yüksek olabilmektedir.
• Herhangi bir gayrimenkulünü ipotek ettirerek kredi çekmek isteyen emeklinin evli olması durumunda, mutlaka eşinin yazılı ve imzalı izni olma şartı bulunmaktadır.
Qnb Finanbank %0,89
İş Bankası %0,99 – %1,05
TEB %1,05
Vakıf Katılım Bankası %1,10
INGBank %0,99
Yapı ve Kredi Bankası %1,72
Garanti Bankası %1,34
Vakıfbank %1,05
Ziraat Bankası %0,94 – %0,98
Akbank %1,49-1,53
Denizbank %1,69
Enpara %1,19 – %1,24
Alternatifbank %1,36
Kredi oranları bankadan bankaya değişebilir