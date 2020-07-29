Arefe günü resmi tatil mi? 30 Temmuz arefe resmi tatil mi yarım gün mü?

Arefe günü resmi tatil mi? Arefe resmi tatil mi yarım gün mü? 30 Temmuz arefe günü resmi tatil mi sorusuna resmi kurumlarda, bankalarda ve diğer birçok yerde işlemleri olan vatandaşlar yanıt arıyor. Tüm coşkusuyla idrak edilecek mübarek Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte 4 günlük resmi tatil ilan edilecek. 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında bayram tatili olacak. Peki, arefe günü resmi tatil mi?

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günlerinde çalışma yarım gün yapılıyor. Resmi tatiller arasına giren arefe günü bayram tatiline yarım gün olarak ekleniyor. Buna göre bankalar ve resmi kuruluşlar yarım gün çalışacak.