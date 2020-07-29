Arefe günü bankalar açık mı? 30 Temmuz banka çalışma saatleri nelerdir? Arefe günü bankalar çalışıyor mu?

Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe günü bankalar açık mı? 30 Temmuz banka çalışma saatleri nelerdir? Bankalardan para işlemleri, EFT veya havale yapacak vatandaşlar arefe günü bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Arefe gününün açık olup olmadığı merak ediliyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günlerinde çalışma yarım gün yapılıyor. Resmi tatiller arasına giren arefe günü bayram tatiline yarım gün olarak ekleniyor.

Resmi tatil olması nedeniyle bankalar, kamu kurum ve kuruluşları da arefe günü yarım gün çalışıyor.