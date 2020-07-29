Arefe günü noterler açık mı? 30 Temmuz yarın noterler çalışıyor mu?

Arefe günü noterler açık mı? Arefe günü noterler çalışıyor mu? 30 Temmuz Perşembe arefe gününde noterlerin çalışıp çalışmadığı veya kaça kadar açık olduğu vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Noterlerde işlemi olan vatandaşlar arefe günü noterler açık mı sorusunun cevabını merak ediyor.

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Resmi tatillerde noterler açık olmuyor. Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de arefe gününde hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.