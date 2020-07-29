Arefe günü kargolar açık mı? 30 Temmuz yarın kargo çalışma saatleri! MNG – Yurtiçi - Sürat – Aras Kargo saatleri!

Arefe günü kargolar açık mı? 30 Temmuz yarın kargolar açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo göndermek isteyen veya kargo bekleyen vatandaşlar kargo çalışma saatlerini merak ediyor. 30 Temmuz Perşembe MNG, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo çalışma saatleri nelerdir?

YURTİÇİ KARGO

10 Ağustos günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.