Arefe günü kargolar açık mı? 30 Temmuz yarın kargo çalışma saatleri! MNG – Yurtiçi - Sürat – Aras Kargo saatleri!

Arefe günü kargolar açık mı? 30 Temmuz yarın kargolar açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo göndermek isteyen veya kargo bekleyen vatandaşlar kargo çalışma saatlerini merak ediyor. 30 Temmuz Perşembe MNG, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo çalışma saatleri nelerdir?
YURTİÇİ KARGO
10 Ağustos günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.
MNG KARGO
Değerli müşterilerimiz, Arife Günü'nde tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir. Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup, hizmet vermeyecektir. 15 Ağustos 2019, Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.
ARAS KARGO
10 Ağustos Arefe günü şubelerimiz 13.00'a kadar açık olacaktır.
Kurban Bayramı tatili boyunca şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.
SÜRAT KARGO
Arefe günü şubelerimiz saat 13.00'a kadar kargo teslimatlarını yapmaya devam edeceklerdir. Bu tarihte kargo alımı gerçekleştirmeyecektir. Kurban Bayramı sonrası 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.
UPS
Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İNTER GLOBAL KARGO
Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.