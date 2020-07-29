BİM 29 Temmuz Çarşamba aktüel kataloğu ürünleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yarın gün içerisinde marketlere gidip alışveriş yapacak olanlar ürünleri öğrenmek istiyor. BİM'de bu hafta ürünler cuma günü yerine çarşamba günü satışa sunuldu. Bu hafta satışa sunulan ürünler arasında Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV, Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör, Nostaljik Radyo Büyük Boy, Free Sound Bluetooth Kulaklık ürünleri indirimleriyle ön plandaki yerini aldı. İşte BİM 29-31 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri

BİM 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV

• 2x8 watt ses çıkışı gücü

• İşlemci media tek A53 4 çekirdek

• 3840 x 2160

• Contrast: 5000/1

• 178 derece geniş görüş açısı

• Ram 1.5 GB Rom 8 GB

• Wi-Fi

• USB

• 3x HDMI

• Smart TV Android 9.0

• Netflix, YouTube, PrimeVideo, Blu TV, PuhuTV, Live TV, Google Play

Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör

• 10 W ses gücü ile toplantı, davet ve dış ortam kullanımına oldukça uygundur