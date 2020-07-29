İŞKUR üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak zorunda kalan ve iş arayanlar için 60.320 personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adayların en son başvuru yapacağı tarih de açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.
İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapılacak kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.
İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER
Meslek Açık İş Sayısı
Acil Tıp Teknisyeni 18
Açık Hava Depo Görevlisi 3
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 40
Adalet Meslek Elemanı 1
Ağ Teknolojileri Elemanı 1
Ağ Veri Tabanı Yöneticisi 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 17
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1
Ağaç Kurutma İşçisi 10
Ağaç Palet İmalatçısı 9
Ağdacı 6
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 3
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 10
Ahşap Ambalaj İşçisi 16
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 25
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 16
Ahşap Doğrama İmalatçısı 4
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 1
Ahşap Ev İmalat İşçisi 1
Ahşap Ev İmalatçısı 3
Ahşap İskeletçi 29
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 12
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 5
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 5
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 26
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 189
Ahşap Mobilya İmalatçısı 151
Ahşap Montaj Elemanı 49
Ahşap Şekillendirmeci 1
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 5
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 7
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 350
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 1
Akrilik İplik Üretim İşçisi 10
Akrilik Tezgah Ustası 2
Akrobat 13
Aksesuar Şefi (Tekstil) 4
Aktar (Baharatçı) 4
Alakart Aşçısı 8
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 3
Alçı Sıva Uygulayıcısı 5
Almanca Öğretmeni 13
Alüminyum Doğramacı 85
Alüminyum imalat işçisi 47
Alüminyum Kaynakçısı 10
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 6
Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü 1
Ambalajcı (El İle) 30
Ambalajcı (Makine İle) 25
Ambalajlama işçisi (el ile) 14
Ambar Sorumlusu 3
Ambar/Depo Görevlisi 475
Ambulans Sürücüsü 2
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri 2
Ameliyathane Teknisyeni 3
Anestezi Teknikeri 6
Animatör-Eğlence Hizmetleri 15
Anketör 5
Apre Hazırlama İşçisi 1
Ara Ütücü 7
Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü 2
Araç Kabul Görevlisi 2
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 18
Araç Takip Görevlisi (Kargo) 3
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 5
Arge Elemanı 29
Arge Şefi 2
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 337
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 5
Ark Kaynakçısı 8
Armadör İşçisi 1
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 23
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 28
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 7
Asansör Montaj İşçisi 11
Asfalt İşçisi 2
Asitleme İşçisi (Daldırma İle) 1
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 4
Asma Tavan Ustası (Metal) 1
Aşçı 419
Aşçı (Özel Hizmet) 3
Aşçı Yamağı (Çırağı) 5
Aşçı Yardımcısı 192
Aşçı (Yöresel Mutfak) 7
Aşçıbaşı 3
Aşçıbaşı Yardımcısı 1
At Antrenörü 1
Ateşçi (Dinamitçi) 4
Atık Isı Kazanı Operatörü 1
Atık Toplayıcısı 15
Atıksu Arıtma Operatörü 12
Avize İmalatçısı 10
Avukat 8
Ayakçı (Tekstil) 25
Ayakkabı İmalatçısı 77
Ayakkabı Modelisti 1
Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü 50
Baca Temizleyicisi 2
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 18
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 1
Bahçıvan 78
Bakım Onarım Mühendisi 2
Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı 2
Balata İmal İşçisi 2
Balık Temizleme İşçisi 20
Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) 1
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 25
Bant elemanı 7
Bant Şefi (Tekstil) 8
Bantçı - maden 5
Barkodcu 18
Barmen-Barmaid 4
Baskı Operatörü - Tekstil 22
Baskıcı (Makineyle) -Cam 4
Baskıcı (Plastik) 2
Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu 4
Başteknisyen 1
Bayan Kuaförü 31
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 7
Beden İşçisi (Genel) 10576
Beden İşçisi (İnşaat) 59
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 128
Beden İşçisi (Temizlik) 305
Bekçi 40
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 28
Benzinli Otomotiv Mekanikeri 6
Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 12
Beton Laboratuvar Test Elemanı 9
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 2
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 29
Beton Santral Operatörü 13
Beton Transmikser Operatörü 84
Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 18
Betonarmeci 18
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 10
Biber Yetiştiricisi 50
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 10
Bilgi İşlem Destek Elemanı 37
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 2
Bilgi Teknoloji Danışmanı 1
Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı 25
Bilgisayar Ağı Yöneticisi 1
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 14
Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı 2
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 2
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 4
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 9
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 3
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 24
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 4
Bilgisayar Grafik Operatörü 3
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 11
Bilgisayar Mühendisi 53
Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri 2
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 1
Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) 1
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 8
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 2
Bilgisayar Programcısı 35
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 3
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 9
Bilgisayar Teknisyeni 65
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 1
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri 1
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 6
Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi 1
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 77
Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 4
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 79
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 3
Bilişim Personeli 2
Bilişim Sistemleri Mühendisi 1
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 1
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 3
Bina Bakımcısı 2
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 23
Birim Sorumlusu 1
Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik 6
Bisiklet Tamircisi 6
Bisküvi İmalat İşçisi 421
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama/tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri 1
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü 1
Biyeci 5
Biyokimyager 1
Biyolog 6
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 24
Biyomedikal Cihaz Teknikeri 3
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni 10
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 2
Biyomedikal Mühendisi 10
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 1
Bizoteci 1
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