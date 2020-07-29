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    • Ekonomi
    • 29.07.2020 17:26
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    • 29.07.2020 17:26
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    29 Temmuz güncel iş ilanları yayımlandı! 60.320 nedir? İşte kadrolar

    29 Temmuz güncel iş ilanları bayram öncesinde vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bu anlamda İŞKUR resmi sitesi üzerinden binlerce personel alımı ilanı yer aldı. Mesleklere göre personel alımlarını haberimizde verdik. (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 60.320 personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu ve özel kurumlar tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler aktarıldı. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

    60.320 bin vasıflı vasıfsız personel alımı başvuru şartları nedir?

    İŞKUR üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak zorunda kalan ve iş arayanlar için 60.320 personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adayların en son başvuru yapacağı tarih de açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.

    İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapılacak kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.

    İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

    Meslek Açık İş Sayısı

    Acil Tıp Teknisyeni 18

    Açık Hava Depo Görevlisi 3

    Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 40

    Adalet Meslek Elemanı 1

    Ağ Teknolojileri Elemanı 1

    Ağ Veri Tabanı Yöneticisi 1

    Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 17

    Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1

    Ağaç Kurutma İşçisi 10

    Ağaç Palet İmalatçısı 9

    Ağdacı 6

    Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 3

    Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1

    Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 10

    Ahşap Ambalaj İşçisi 16

    Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 25

    Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 16

    Ahşap Doğrama İmalatçısı 4

    Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 1

    Ahşap Ev İmalat İşçisi 1

    Ahşap Ev İmalatçısı 3

    Ahşap İskeletçi 29

    Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 12

    Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 5

    Ahşap Kapı İmalatçısı 5

    Ahşap Kaplama Pres Operatörü 5

    Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 26

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası 189

    Ahşap Mobilya İmalatçısı 151

    Ahşap Montaj Elemanı 49

    Ahşap Şekillendirmeci 1

    Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1

    Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 5

    Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 7

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 350

    Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 1

    Akrilik İplik Üretim İşçisi 10

    Akrilik Tezgah Ustası 2

    Akrobat 13

    Aksesuar Şefi (Tekstil) 4

    Aktar (Baharatçı) 4

    Alakart Aşçısı 8

    Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 3

    Alçı Sıva Uygulayıcısı 5

    Almanca Öğretmeni 13

    Alüminyum Doğramacı 85

    Alüminyum imalat işçisi 47

    Alüminyum Kaynakçısı 10

    Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 6

    Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü 1

    Ambalajcı (El İle) 30

    Ambalajcı (Makine İle) 25

    Ambalajlama işçisi (el ile) 14

    Ambar Sorumlusu 3

    Ambar/Depo Görevlisi 475

    Ambulans Sürücüsü 2

    Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri 2

    Ameliyathane Teknisyeni 3

    Anestezi Teknikeri 6

    Animatör-Eğlence Hizmetleri 15

    Anketör 5

    Apre Hazırlama İşçisi 1

    Ara Ütücü 7

    Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü 2

    Araç Kabul Görevlisi 2

    Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 18

    Araç Takip Görevlisi (Kargo) 3

    Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 5

    Arge Elemanı 29

    Arge Şefi 2

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 337

    Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 5

    Ark Kaynakçısı 8

    Armadör İşçisi 1

    Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 23

    Asansör Bakım ve Onarım Ustası 28

    Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 7

    Asansör Montaj İşçisi 11

    Asfalt İşçisi 2

    Asitleme İşçisi (Daldırma İle) 1

    Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 4

    Asma Tavan Ustası (Metal) 1

    Aşçı 419

    Aşçı (Özel Hizmet) 3

    Aşçı Yamağı (Çırağı) 5

    Aşçı Yardımcısı 192

    Aşçı (Yöresel Mutfak) 7

    Aşçıbaşı 3

    Aşçıbaşı Yardımcısı 1

    At Antrenörü 1

    Ateşçi (Dinamitçi) 4

    Atık Isı Kazanı Operatörü 1

    Atık Toplayıcısı 15

    Atıksu Arıtma Operatörü 12

    Avize İmalatçısı 10

    Avukat 8

    Ayakçı (Tekstil) 25

    Ayakkabı İmalatçısı 77

    Ayakkabı Modelisti 1

    Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü 50

    Baca Temizleyicisi 2

    Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 18

    Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 1

    Bahçıvan 78

    Bakım Onarım Mühendisi 2

    Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı 2

    Balata İmal İşçisi 2

    Balık Temizleme İşçisi 20

    Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) 1

    Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 25

    Bant elemanı 7

    Bant Şefi (Tekstil) 8

    Bantçı - maden 5

    Barkodcu 18

    Barmen-Barmaid 4

    Baskı Operatörü - Tekstil 22

    Baskıcı (Makineyle) -Cam 4

    Baskıcı (Plastik) 2

    Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu 4

    Başteknisyen 1

    Bayan Kuaförü 31

    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 7

    Beden İşçisi (Genel) 10576

    Beden İşçisi (İnşaat) 59

    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 128

    Beden İşçisi (Temizlik) 305

    Bekçi 40

    Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 28

    Benzinli Otomotiv Mekanikeri 6

    Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 12

    Beton Laboratuvar Test Elemanı 9

    Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 2

    Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 29

    Beton Santral Operatörü 13

    Beton Transmikser Operatörü 84

    Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 18

    Betonarmeci 18

    Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 10

    Biber Yetiştiricisi 50

    Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 10

    Bilgi İşlem Destek Elemanı 37

    Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 2

    Bilgi Teknoloji Danışmanı 1

    Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı 25

    Bilgisayar Ağı Yöneticisi 1

    Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 14

    Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı 2

    Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 2

    Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 4

    Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 9

    Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 3

    Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 24

    Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 4

    Bilgisayar Grafik Operatörü 3

    Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 11

    Bilgisayar Mühendisi 53

    Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri 2

    Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 1

    Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) 1

    Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 8

    Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 2

    Bilgisayar Programcısı 35

    Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 3

    Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 9

    Bilgisayar Teknisyeni 65

    Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 1

    Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri 1

    Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 6

    Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi 1

    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 77

    Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 4

    Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 79

    Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 3

    Bilişim Personeli 2

    Bilişim Sistemleri Mühendisi 1

    Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 1

    Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 3

    Bina Bakımcısı 2

    Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 23

    Birim Sorumlusu 1

    Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik 6

    Bisiklet Tamircisi 6

    Bisküvi İmalat İşçisi 421

    Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama/tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri 1

    Bitkisel Yağ Üretim Operatörü 1

    Biyeci 5

    Biyokimyager 1

    Biyolog 6

    Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 24

    Biyomedikal Cihaz Teknikeri 3

    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni 10

    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 2

    Biyomedikal Mühendisi 10

    Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 1

    Bizoteci 1

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    Haberler Ekonomi 29 Temmuz İŞKUR güncel iş ilanları yayımlandı! 60.320 vasıflı vasıfsız personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar
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