Bakanlıklara bağlı yüzlerce kamu kurum ve kuruluşları 2020 yılı itibariyle farklı kadro ve meslek dallarınca binlerce işçi, personel ve memur alımı için kendi resim siteleri, Çalışma Bakanlığı kamu ilanları sayfası üzerinden çok sayıda ilan yayınlamış durumdalar. Geçtiğim yıllarda kamu kurumları memur alımı ilanlarını Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayınlanırken, 2020 yılı itibariyle memur alımı ilanları Çalışma Bakanlığı üzerinden yayınlanma kararı alınmıştır. Bizde bu yazımızda siz değerli memur adayları için farklı onlarca site üzerinden yayınlan güncel memur alımı ilanlarını bir başlık altında kaleme aldık.