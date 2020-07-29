Bakanlıklara bağlı yüzlerce kamu kurum ve kuruluşları 2020 yılı itibariyle farklı kadro ve meslek dallarınca binlerce işçi, personel ve memur alımı için kendi resim siteleri, Çalışma Bakanlığı kamu ilanları sayfası üzerinden çok sayıda ilan yayınlamış durumdalar. Geçtiğim yıllarda kamu kurumları memur alımı ilanlarını Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayınlanırken, 2020 yılı itibariyle memur alımı ilanları Çalışma Bakanlığı üzerinden yayınlanma kararı alınmıştır. Bizde bu yazımızda siz değerli memur adayları için farklı onlarca site üzerinden yayınlan güncel memur alımı ilanlarını bir başlık altında kaleme aldık.
Onlarca farklı ilan belediyelere memur alımı yapılacak
Bakanlığın resmi sayfasından yapılan duyurulara göre; Sultangazi Belediyesi'ne 15 zabıta memuru, Zara Belediyesi'ne 1 muhasebeci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 126 itfaiye eri, Kütahya Yenikent Belediyesi'ne muhasebeci, Karatay Belediyesi'ne 15 memur alımı, Hayrabolu Belediye Başkanlığı'na mühendis alımları, Eyüpsultan Belediyesi'ne 25 memur alımı Gebze Belediyesi'ne 45, Yıldırım Belediyesi'ne 30 , Gazipaşa Belediyesi'ne 10 memur, Osmangazi Belediyesi'ne 5 memur, Demirözü Belediyesi'ne 1 zabıta memuru, Cizre Belediye Başkanlığı'na 20 memur alımı yapılacak.
Yine bakanlık tarafından yapılan duyurulara göre ; Derepazarı Belediyesi'ne 4 memur alımı, Fatih Belediyesi'ne 50 memur alımı, Çorlu Belediyesi'ne 25 zabıta memuru, Çeltikçi Belediyesi'ne 25 zabıta memuru, Çorlu Belediyesi'ne 25 memur, Üsküdar Belediyesi'ne 40 zabıta memuru alımı yapılacak.
Bu alımlara başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili kurumların resmi sayfalarından başvuru genel ve özel şartları ile başvuru tarihlerine dair detaylı bilgilendirmeye ulaşabilir.