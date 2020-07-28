Maliye Bakanlığı 2000 memur alımı için araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı Berat Albayrak 20 Mart 2020 tarihinde verdiği müjdeye göre 2020 yılı için toplamda 2000 kişilik boşluk ile memur alımı yapılacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı bu yönde tüm detayları adaylarla paylaştı. Peki 2000 Memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav tarihleri nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre 2000 memur alımı sınav ilanı Lisans KPSS sonrası duyurulacak. 2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapılacak. İşte kadro dağılımı ve ilanlar...