DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kanuna tabi sigortalı ve hak sahibi kadınlar, en son sigortalı olarak çalıştıkları- ya da hizmetinin geçtiği- ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne talep dilekçesi ile başvurabilirler.

Kamuda görev yapan kadınlar ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na borçlanma talep dilekçesi ile veya e-devlet üzerinden başvurarak taleplerini iletebiliyorlar.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadının talebi Kurum Hizmet Kayıtları üzerinden incelenerek sonuçlandırılır. Bu nedenle işverenlerden doğum borçlanmasına yönelik herhangi bir belge talep edilmesine gerek yoktur.