Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş, emekli maaşları ve zam farkları ne zaman ödenecek ve Temmuz zam farkı ne kadar olacak sorularının yanıtını araştırıyor. Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlandı. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gelirleri artıracak yeni talepleri için verilecek kararları da merakla bekliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarılıp 650 bin emeklinin geliri artırılırken, şimdi bu tutarın asgari ücrete eşitlenmesi gündemde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?
2020 Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren aylıklarını almaya başlayacak.
2020 yılı Temmuz ayı zamlı maaş ödemeleri, 17 Temmuz itibariyle SSK emeklileriyle başlamış olacak. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ise, 24 – 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi vatandaşa da fark ödemesi yapılacak. Bu ay maaşlar, 3 Temmuz'da açıklanan zam oranı beklendiği için, artış yansıtılmadan ödenmişti.
Emekliler yüzde 5.75'lik zam farklarını SGK tarafından açıklanacak olan günlerde almaya başlayacak. Maaşlarını her ay alanlara 1 aylık, 3 ayda bir alanlara ise kapsadığı döneme göre 1, 2 ya da 3 aylık üzerinden aylık farkı yansıtılacak.
2020 emekli maaş farkı ne kadar oldu?
Temmuz ayında yapılan 5.75'lik zam farkıyla en düşük emekli aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıktı. Bu maaşı alan emekli, aylık ödeme alıyorsa hesabına 153 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık fark alacaklara en az 459 lira ödeme gerçekleşecek.
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur emeklilerin ve memurlar ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin altı aylık maaş zammı yüzde 5.75 olarak belirlenmiş oldu.
Memur ve emekliler maaşlarına yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farklı alacak.
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise direkt 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 5.75 zam yapılmış olacak.
Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL'ye yükselmiş olacak.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gelirleri artıracak yeni talepleri için verilecek kararları da merakla bekliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarılıp 650 bin emeklinin geliri artırılırken, şimdi bu tutarın asgari ücrete eşitlenmesi gündemde.
GÖZLER KARARDA
Türkiye Emekliler Derneği, SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı. Bu talep kabul görürse, Nisan'da bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak.
Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek. 2 bin 324 liranın altındaki maaşlar 2 bin 324 liraya tamamlanacak.
Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.
Emekliler taban maaşın asgari ücret ile eşitlenmesini istiyor. Şu anda en düşük ücret 1.500 lira olarak uygulanıyor.
İKİ ARTIŞ BİRDEN
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu.
Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira 40 kuruş yatırılacak. Esnaf emeklilerine en az bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılara ise 2 bin 233 lira verilecek.
TAHSİS NUMARASI NEDİR?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.
E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.