BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.