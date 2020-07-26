Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili kritik gün geldi. Uzun bir süredir beklenen Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Selçuk yaptığı açıklama da, verilecek ikramiyenin 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatacağını belirtmişti. Ödemenin yapıldığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara verilecek. Yasaya göre, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ödenecek ikramiye tutarı bin lira. Emekliler bin lira alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
TAHSİS NUMARASI NEDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır. Böylelikle emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır. Emekliler tahsis numaralarını öğrenirse bunu online olarak yapabilme kolaylığına erişir. Eğer emekli kişi internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsa en yakın Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsis numarasını öğrenebiliyor.
TAHSİS NUMARASI NASIL SORGULANIR?
Pek çok işlemi bir tık ile gerçekleştirebileceğiniz e-devlet bunun için de bir fırsat sunuyor. Bürokrasi gerektiren birçok işlemi rahatça yapabilmenize imkan sağlıyor.
TAHSİS NUMARAMI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN EKSİK YATAR?
Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak ödeniyor. Ödemeler 12.5 milyon aylık alan kişiye ödeniyor. Bunların arasında ölüm aylığı gibi hisseli maaş alanlar da yer alıyor. 1000 TL ödemenin yüzde yüzü olarak veriliyor. Hissesi yüzde 75 olan bir kişi emekli bayram ikramiyesinden 750 TL yararlanabiliyor.
Aynı şekilde yüzde 50 veya yüzde 25 maaş hissesi olan kişiler de hissesi oranında 250 veya 500 TL alabilir. Emekli bayram ikramiyesi kendisi emekli olan ve maaşın yüzde yüzünde sorumluluk sahibi olan kişilere 1000 TL olarak verilir.
Ölüm aylığı alanlarda genelde eş yüzde 50 çocuklar yüzde 25 şeklinde pay alıyor. Çocukların maaş hakkı kesildiğinde anne maaşın yüzde 75'inde hak sahibi olabilir.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA 10.7 MİLYAR TL ÖDENDİ
Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL seviyelerine çıkabilir.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.