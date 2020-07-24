QNB FİNANSBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0.79

Konut kredisinde faiz oranı: 1.18

Taşıt kredisinde faiz oranı: 1.45

KONUT KREDİSİ NEDİR?

İnsanların hayatları boyunca çalışarak en başta almak istedikleri şey şüphesiz ki bir evdir. Evli ve ya bekâr fark etmeksizin herkesin hayali olan evleri günümüzde almak bir hayli zordur. Şehirden şehre ve ya yaşanılan mahalleden mahalleye bile değişen ev fiyatları yine de çok fazladır. Ev almak için insanların çok uzun yıllar çalışması gerekmektedir. Bir anda milyarlarca parayı bulamayacak ve ev hayali kuran birçok insan olduğu için bankalar konut kredisi çıkarmıştır.

Konut kredisi en basit anlamı ile kira öder gibi ev taksidi ödeme demektir. Her ay bütçenize göre ayarlanacak olan ev taksitlerinizi düzenli ödeyerek çok rahat bir şekilde ev sahibi olabilir ve kendi evinizde oturmanızın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Ev almak için heveslenen kişilerin en çok yaptığı hatalardan biri şartları okumamaktır. Konut kredisine başvuracaksınız kredi şartlarını iyi bir şekilde okumalı ve bu doğrultuda hareket etmelisiniz. Çünkü bu kredilerde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi faiz oranlarıdır. Günümüzde bankalar arası faiz oranları çok büyük fark göstermektedir. Bu yüzden kredi çekeceğiniz bankanın faiz oranlarını önceden araştırmalısınız.