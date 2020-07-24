Bankalar, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Kamu bankalarını kredi destek paketi kapsamında faizleri düşürmesi sonrası harekete geçen özel bankalar, kredi faizlerinde indirim uygulamaya başladı. İşte en uygun konut , taşıt ve ihtiyaç kredisi. Kamu bankaları tarafından tüketicilerin finansman ihtiyaçlarına uygun şartlarda destek verilebilmesi amacıyla devreye alınan konut paketinde, birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. Birinci el konutlarda da ödemesiz dönem kalktı, ancak bazı bankalarda halen 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunulabiliyor. İkinci el konutlar için ise daha önce azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile finansman imkanı uygulanıyordu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Kredide sıfır konutlar daha avantajlı
Kamu bankalarının 2 Haziran'da hayata geçirdiği 'avantajlı konut kredisi' paketi güncellendi. Buna göre, ikinci el konutlar için sunulan 0.74 vade oranı artık 0.79 olarak uygulanıyor. 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise yine ikinci el konutlar için son buldu. İkinci el konut piyasasını etkileyen bir diğer adım ise vade süresi oldu.
180 aya kadar kullandırılan kredilerin süresi, ikinci el konutlar için 120 aya çekildi. Yapılan düzenleme ile gayrimenkul piyasasının yeni yatırımlarla canlanması, ekonomiye katkının artırılması ve tüketicinin deprem riskine karşı yeni evlere talep oluşturması için birinci el konutların daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.
ÖDEMESİZ DÖNEM BİTTİ
Kamu bankaları tarafından tüketicilerin finansman ihtiyaçlarına uygun şartlarda destek verilebilmesi amacıyla devreye alınan konut paketinde, birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. Birinci el konutlarda da ödemesiz dönem kalktı, ancak bazı bankalarda halen 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunulabiliyor. İkinci el konutlar için ise daha önce azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile finansman imkanı uygulanıyordu.
VAKIFBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
Sıfır konut kredisinde faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisinde faiz oranı: 0.79
Sıfır araç kredisinde faiz oranı:0.49-0.69
İkinci el araç kredisinde faiz oranı: 0.82
HALKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
Sıfır konut kredisinde faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisinde faiz oranı: 0.79
Sıfır araç kredinde faiz: 0.49-0.69
İkinci el araç kredisinde faiz oranı: 0.82
İhtiyaç kredisinde faiz oranı ise : 1.07
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
Sıfır konut kredisinde faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisinde faiz oranı: 0.79
Sıfır araç kredisinde faiz oranı: 0.49-0.69
İkinci el araç kredisinde faiz oranı: 0.82
Ziraat ve Vakıf Katılım bankaları da kredi destek paketi kapsamında yukarıdaki faiz oranlarından kredi veriyor.
AKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi faiz oranı:: 1.45
İhtiyaç kredisinde faiz oranı:: 1.45
Taşıt kredisinde faiz oranı: 1.10
Konut kredisinde faiz oranı: 0.92
ING BANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0,79
Taşıt kredisinde faiz oranı:: 0,82
Konut kredisinde faiz oranı: 0.89
İŞ BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0.94
Taşıt kredisinde faiz oranı: 0.87
Ev kredisinde faiz oranı: 0.87
GARANTİ BBVA GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0.99
Konut kredisinde faiz oranı: 0.91
Taşıt kredisinde faiz oranı: 1.14
YAPI KREDİ GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 1.59
Konut kredisinde faiz oranı: 0.89
Taşıt kredisinde faiz oranı: 0.94
TEB GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0.89
Taşıt kredisinde faiz oranı: 0.9
Konut kredisinde faiz oranı: 0.89
QNB FİNANSBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0.79
Konut kredisinde faiz oranı: 1.18
Taşıt kredisinde faiz oranı: 1.45
KONUT KREDİSİ NEDİR?
İnsanların hayatları boyunca çalışarak en başta almak istedikleri şey şüphesiz ki bir evdir. Evli ve ya bekâr fark etmeksizin herkesin hayali olan evleri günümüzde almak bir hayli zordur. Şehirden şehre ve ya yaşanılan mahalleden mahalleye bile değişen ev fiyatları yine de çok fazladır. Ev almak için insanların çok uzun yıllar çalışması gerekmektedir. Bir anda milyarlarca parayı bulamayacak ve ev hayali kuran birçok insan olduğu için bankalar konut kredisi çıkarmıştır.
Konut kredisi en basit anlamı ile kira öder gibi ev taksidi ödeme demektir. Her ay bütçenize göre ayarlanacak olan ev taksitlerinizi düzenli ödeyerek çok rahat bir şekilde ev sahibi olabilir ve kendi evinizde oturmanızın rahatlığını yaşayabilirsiniz.
KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
Ev almak için heveslenen kişilerin en çok yaptığı hatalardan biri şartları okumamaktır. Konut kredisine başvuracaksınız kredi şartlarını iyi bir şekilde okumalı ve bu doğrultuda hareket etmelisiniz. Çünkü bu kredilerde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi faiz oranlarıdır. Günümüzde bankalar arası faiz oranları çok büyük fark göstermektedir. Bu yüzden kredi çekeceğiniz bankanın faiz oranlarını önceden araştırmalısınız.