KREDİ GEÇMİŞİ OLUŞTURUN

Daha önce hiç kredi kullanmamış ya da kredi kartı olmayanların notu sıfırdır. Bu yüzden öncelikle kredi kartı kullanmaya başlayın. Sonrasında düşük limitli kredi alıp kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Ya da ilk olarak maaşınızın yattığı bankadan kredi isteyebilirsiniz.

KREDİ VADESİNİ ÖDEME GÜCÜNÜZE GÖRE SEÇİN

Kredi ödemelerinizi düzenli yapabilmek için seçtiğiniz vade çok önemli. Kredi taksitleri yüksek geliyorsa daha uzun vadeyi tercih edebilirsiniz. Aksi taktirde ufak tefek gecikmeler ya da kredinizi eksik yatırmak notunuzu düşürür.