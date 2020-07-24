Kredi kartı kullananlar dikkat... Kredi kartını borçlanma aracı olarak değil ödeme aracı olarak kullanmak çok önemli. Ödemelerinizi de düzenli yapmanız gerekiyor. Gecikmeler notunuzu etkiliyor ve ödeme 90 gün gecikirse yasal takip başlıyor. Peki bu durumda kara listeye düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Bankaların sunduğu kredi kartı çeşitleri müşterilerinin potansiyeline göre değişmektedir. Yani hem ticari müşterilerine hem de bireysel müşterilerine bu seçeneği sunmaktadırlar. Yoğun olarak bakıldığında bireysel müşterilerde daha çok kredi kartı kullanımı vardır.
FAZLA KART KULLANMAYIN
Çok fazla kredi kartı kullandığınız zaman bunları takip etmekte zorlanabilirsiniz. Bu yüzden bir iki kredi kartına sahip olmak daha avantajlıdır. Hem son ödeme tarihlerini daha iyi kontrol edersiniz hem de borcunuzu daha iyi bilebilirsiniz.
KREDİ LİMİTİNİZİN TAMAMINI KULLANMAYIN
Bankaların size verdiği kredi limitinin ne kadarını doldurduğunuz da sizin kredi skorunuzu etkiliyor. Örneğin 15.000 TL'lik bir kredi kartı limitiniz varsa bu limitin tamamını kullanmakla daha azını kullanmak arasında fark olur.
KREDİ ÖDEMELERİNİZ DÜZENLİ OLSUN
Kredi ödemelerinizi de düzenli yapmanız çok önemli. Gecikmeler notunuzu etkiliyor. 90 günlük gecikme sonrası ise yasal takip başlıyor. Yasal takip başladığında artık bir süre kredi almanız zor.
FAZLA BAŞVURU YAPMAYIN
Kredi almak istediğinizde üst üste başvuru yapmayın. Çünkü sürekli kredi arayışı da notunuzu etkileyebilir. Bir iki banka başvurusundan ret gelirse 3.bankaya başvurunca ret alma olasılığınız yüksektir. Geliriniz artmadan ya da mevcut borçlarınızı azaltmadan yeni başvuru yapmayın.
KREDİ GEÇMİŞİ OLUŞTURUN
Daha önce hiç kredi kullanmamış ya da kredi kartı olmayanların notu sıfırdır. Bu yüzden öncelikle kredi kartı kullanmaya başlayın. Sonrasında düşük limitli kredi alıp kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Ya da ilk olarak maaşınızın yattığı bankadan kredi isteyebilirsiniz.
KREDİ VADESİNİ ÖDEME GÜCÜNÜZE GÖRE SEÇİN
Kredi ödemelerinizi düzenli yapabilmek için seçtiğiniz vade çok önemli. Kredi taksitleri yüksek geliyorsa daha uzun vadeyi tercih edebilirsiniz. Aksi taktirde ufak tefek gecikmeler ya da kredinizi eksik yatırmak notunuzu düşürür.
KREDİYE KEFİL OLMAKTAN ÇEKİNİN
Bir başka krediye kefil olmaktan çekinin. Çünkü kefil olduğunuz kredinin ödemeleri düzenli değilse bu sizin notunuzu da etkiler.
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERİN
Kredi ödemelerinizi iş yoğunluğu, seyahat vs. gibi sebeplerden dolayı düzenli yapamıyorsanız otomatik ödeme talimatı verin. Belli aralıklara hesabınıza para yatırırsınız, bunun için bankamatikleri kullanabilirsiniz. Banka da ödeme günü geldiğinde sizin yerinize hesabınızdan parayı tahsil eder. Bu da sizin kredi notunuzu yükseltir.
Kredi Kartı Çeşitleri Nelerdir?
Bankaların sunduğu kredi kartı çeşitleri müşterilerinin potansiyeline göre değişmektedir. Yani hem ticari müşterilerine hem de bireysel müşterilerine bu seçeneği sunmaktadırlar. Yoğun olarak bakıldığında bireysel müşterilerde daha çok kredi kartı kullanımı vardır. Bunun yanında elbette ki ticarethanelerin de ihtiyaçlarını karşılanması için çeşitli kartlar sunulmaktadır. Bu yüzden kart çeşitlerini genel olarak bireysel kredi kartı ve ticari kredi kartı olarak ayırabiliriz.
Bireysel kredi kartına bakıldığında, insanların şahsi ihtiyaçlarının giderilmesi ve kartın üzerinde yazan kişinin dışında kullanılmaması gereken ödeme yöntemi olduğu göze çarpar. Bu durum bizim ülkemizde pek geçerli değildir. Fakat kredi kartları kişiye özeldir ve bilgilerinin başkasıyla paylaşılmaması gerekir. Çünkü 3. kişilerin eline geçen kartlar art niyetle kullanılabilir ve sizi sıkıntılı süreçlere sokabilir.