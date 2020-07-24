Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem promosyon ile ilgili soruları cevapladı.

SORU&CEVAPLAR



Bu yaz yüzde 5.75 oranında yılın ikinci zammını alan emekliler Cuma gününden itibaren 1000 TL'lik kurban bayramı ikramiyelerine de kavuşacak. Bu ödemelerin yanında yukarıda anlattığımız gibi birçok emekli izin de promosyon alma hakkı oluştu.

3 yılını tamamlayan herkes ikinci promosyonunu alacak. Promosyonla ilgili çok sayıda soru alıyorum. Bu konudaki bazı soruların cevaplarını hazırladım.

1- HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?



Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

2- PARAYI ALMANIN BİR ŞARTI VAR MI?



Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura talimatı verme, kredili hesap, başka emekli müşteri getirme gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankanın ekstra bir getirisi yoksa tercih etmeyin. Çünkü promosyon almak için bu tür şartlar bulunmuyor.

3- İKİNCİ PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?



Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak.