Banka hesabında parası olan vatandaşlar çok dikkat edin! Bankalar bunu yapıyor

DOLAR VE AVRO'DA KALANLAR UMDUĞUNU BULAMADI

Bankaların TL mevduatlarına verdiği faiz oranı yüzde 7-10 arasında bulunmasına rağmen, Türkiye'deki tasarrufların yarısı döviz cinse hesaplarda tutmayı tercih ediyor. Dolar ve Avro gibi para birimlerinin TL karşısında yükseleceği umuduyla parasını döviz hesaplarında tutanlar 2019'da umduğunu bulamadı. Çünkü 5,35 seviyesinden 2019'a başlayan Dolar/TL, geçen yılı 5,95 ile kapattı ve yılın tamamında sadece 60 kuruş yükseldi. Yüzde 12'lik bir artışa tekabül eden doların geçen yılki değerlemesi, enflasyon oranıyla sınırlı kaldı. Benzer bir tablo Avro/TL'de de var. Geçen yıl Avro/TL seviyesi 6,11'den 6,66'ya yükseldi. Avro geçen yıl TL karşısında yüzde 9 değerlendi ve kazancı enflasyonun 3 puan altında kaldı. Bankaların işletmelere verdiği döviz kredilerinin maliyeti ise yüzde 3 ile 5 arasında değişiklik gösteriyor.