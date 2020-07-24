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    • 24.07.2020 17:18
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    • 24.07.2020 17:18
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    24 Temmuz ! ? ?

    ? 24 Temmuz sigara tiryakisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ? Sigaraya zam iddialarının ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışı gerçekleştirdi. Bu artışın ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. 24 Temmuz sigaraya zam geldi mi? En ucuz sigara ne kadar? İşte sigara fiyatları…

    24 Temmuz sigara fiyatları! Sigaraya zam geldi mi? En ucuz sigara ne kadar?

    24 Temmuz sigara fiyatları! En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara ve alkolün ÖTV'sine yapılan otomatik zammın ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Sigara tiryakileri vatandaşlar da güncel sigara fiyatlarını sorguluyor. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? İşte, güncel sigara fiyat listesi…

    GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!

    British American Tobacco sigara fiyat listesi

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TLPall Mall: 14,50 TL
    Tekel 2000: 14 TL
    Tekel 2001: 14 TL
    Samsun: 14 TL
    Samsun 216: 14 TL
    Maltepe: 14 TL

    JTI sigara fiyat listesi

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL
    Camel Slender: 14,5 TL
    Camel Rework: 15 TL
    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

    Philip Morris sigara fiyatları

    Marlboro Edge: 16 TL
    Marlboro: 18 TL
    Marlboro Touch: 17 TL
    Parliament: 18,50 TL
    Muratti: 16 TL
    Muratti Blu: 15 TL


    Lark: 15 TL
    Lark Reserve: 14.50 TL
    Chesterfield: 14,50 TL
    Chesterfield Mode: 14 TL
    L&M: 14,50 TL

    TURKTAB sigara fiyat listesi

    Violet Menthol – Slims: 15 TL
    Winner Slims – Family: 13 TL
    Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
    HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
    HD Katkısız RED: 12 TL
    HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
    President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL

    President Queen Size Family: 11,50 TL
    Vigor: 12 TL
    Point Blue: 11,50 TL


    Medley: 11,50 TL
    MMC: 12 TL
    Hazar: 11 TL
    Haberler Ekonomi 24 Temmuz sigara fiyatları! Sigaraya zam geldi mi? En ucuz sigara ne kadar?
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