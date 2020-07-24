24 Temmuz sigara fiyatları! Sigaraya zam geldi mi? En ucuz sigara ne kadar?

24 Temmuz sigara fiyatları! En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara ve alkolün ÖTV'sine yapılan otomatik zammın ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Sigara tiryakileri vatandaşlar da güncel sigara fiyatlarını sorguluyor. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sigaraya zam geldi mi? İşte, güncel sigara fiyat listesi…

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!

British American Tobacco sigara fiyat listesi

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL