Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Promosyon miktarı neye göre belirleniyor? Emekliler nasıl promosyon alabilir? İşte emeklilik promosyonlarına ilişkin bilgilenmesi gereken tüm ayrıntılar… Promosyon çalışmalarında emeklilerin promosyon almak istedikleri banka ile 3 yıllık taahhüt sözleşmesini imzalaması gerekiyor. Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptıkları anlaşma kapsamındaki promosyon uygulaması milyonlarca emeklilik yüzünü güldürmeyi başardı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.
MAAŞA GÖRE ÖDEME
Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabilecek.
Seçilen bankaya göre promosyon tutarı artabilecek.
Kimler Promosyon Alabiliyor? Başvuru Yapılması Gerekir Mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı çalışarak emekli olmaya hak kazan kişiler 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra promosyon uygulamasından yararlanabilirler. Dul ve yetim aylığı alan kişilerde promosyon ödemesi kapsamında yerini alır. Promosyon ödemesi için sözleşme yapılacak bankaya başvuruların iletilmesi yeterli olur.
Bankaların Promosyon Miktarları Belirlendi
Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında imzalanan promosyon anlaşmalarında; ödenecek promosyon miktarı bankaların inisiyatifine bağlı olarak arttırılabilir. Bankalar otomatik ödeme talimatı ya da bankaya yönlendirilen diğer müşterilerin sayısına göre emeklilere promosyon ödemesinin yanında ek ödemeler yapılıyorlar. Aynı zamanda müşterilerine ücretsiz EFT, havale gibi para transferi işlemlerinde kolaylık, ayrıcalıklı faiz imkanı ve kredi seçeneklerine, hesap işletim ücreti ödememe ile ücretsiz ATM'den para çekme işlemlerine dair imtiyazlar sunuluyor.
Emekli Maaşı Banka Değişikliği İşlemi Nasıl Yapılır?
Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşların izlemesi için 3 yol sunulmuştur:
• E-Devlet kapısı
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yapılan direkt başvurular
• Doğrudan transfer yapılması istenilen bankaya yapılan başvurular
E-Devlet Üzerinden Emekli Maaş Bankası Değiştirme
E-devlet sistemi üzerinden banka değiştirmek isteyen vatandaşlar SGK'ya bağlı olarak kurulan Banka ve Adres Değişikliği sayfasını ziyaret edebilirler. Ancak kişilerin emeklilik statüsüne göre kendilerine uygun olan; 4A, 4B ve 4C Banka ve Adres Değişikliği seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekir.
• Emeklilik sigorta kolu seçildikten sonra kişinin kimlik doğrulama adımlarını geçmesi gerekir. Bunun için T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi bilgilerinin eklenmesi beklenir.
• Kimlik doğrulama adımlarından sonra mevcut maaş bankası ya da PTT bilgileri ekranda görüntülenir.
• "Banka/Şube Bilgilerinizi Değiştirmek İçin Tıklatın" seçeneğinin ardından gelen ekranda yeni banka bilgilerin doldurulması istenir. Şehir, banka adı ve şubesinin seçilmesinin ardından "güncelle" sekmesine basılır.
• Güncellemenin hemen ardından genellikle en geç iki ay içerisinde maaşlar yeni bankaya yatmaya başlar.
TÜRKİYE İŞ BANKASI PROMOSYON TUTARI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan veya maaşını İş Bankası'na taşıyan tüm SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ek koşul olmadan 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alıyor.
• 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,
• 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,
• 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL olacak şekilde yapılıyor.
PTT EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
PTT 2020 yılında emekli maaşı alan müşterilerine 450 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonunda yeni 'taban tarife' belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında promosyon ücretlerine önümüzdeki 3 yıl için yüzde 66 zam yapıldı. İki kurum arasında imzalanan anlaşmaya göre maaşı 1500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Daha önce bu rakam 300-450 lira aralığındaydı.
YAPI KREDİ PROMOSYON ÜCRETİ
Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.
Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.
Garanti: Banka yaptığı duyuruda ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Banka emekliye yüzde 0.99 faizle özel ihtiyaç kredisi imkanı da tanıyacak.
QNB Finansbank: 1.250 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.
ING Bank: 450 lira nakitin yanında Turuncu Ekstra üzerinden aylık 750 lira harcama yapılması halinde bin 800 TL ödeyecek. Toplam ödeme 2250 lira olacak.
Şekerbank: 2 otomatik talimatına 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere emekli getiren için de 150 lira ödüyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.
Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0 400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.
TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
TEB'in emekli promosyonu 1.250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde, maaş tutarına bağlı olarak aşağıda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.