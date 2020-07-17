Emekli Maaşı Banka Değişikliği İşlemi Nasıl Yapılır?

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşların izlemesi için 3 yol sunulmuştur:

• E-Devlet kapısı

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yapılan direkt başvurular

• Doğrudan transfer yapılması istenilen bankaya yapılan başvurular

E-Devlet Üzerinden Emekli Maaş Bankası Değiştirme

E-devlet sistemi üzerinden banka değiştirmek isteyen vatandaşlar SGK'ya bağlı olarak kurulan Banka ve Adres Değişikliği sayfasını ziyaret edebilirler. Ancak kişilerin emeklilik statüsüne göre kendilerine uygun olan; 4A, 4B ve 4C Banka ve Adres Değişikliği seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekir.

• Emeklilik sigorta kolu seçildikten sonra kişinin kimlik doğrulama adımlarını geçmesi gerekir. Bunun için T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi bilgilerinin eklenmesi beklenir.

• Kimlik doğrulama adımlarından sonra mevcut maaş bankası ya da PTT bilgileri ekranda görüntülenir.

• "Banka/Şube Bilgilerinizi Değiştirmek İçin Tıklatın" seçeneğinin ardından gelen ekranda yeni banka bilgilerin doldurulması istenir. Şehir, banka adı ve şubesinin seçilmesinin ardından "güncelle" sekmesine basılır.

• Güncellemenin hemen ardından genellikle en geç iki ay içerisinde maaşlar yeni bankaya yatmaya başlar.