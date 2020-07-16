Emekliler bu ay hem zam hem de bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor. Kurban Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu, gözler detaylara çevrildi. Ödemeler 17-29 Temmuz'da yapılacak. Zamlı maaş ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri, yarın SSK emeklileriyle başlayacak, ardından da Bağ-Kur emeklileriyle devam edecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MAAŞA GÖRE ÖDEME
Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabilecek.
Seçilen bankaya göre promosyon tutarı artabilecek.
Kurban Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu, gözler detaylara çevrildi. Ödemeler 17-29 Temmuz'da yapılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...
Kimler yararlanacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
Ne kadar ödenecek?
Emekliler 1.000'er lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
2 aylık alanlar ne yapacak?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
Kesinti yapılabiliyor mu?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
Yeni emekliler de alabilecek mi?
Yaşlılık, ölüm, iş göremezlik aylığı bu ay bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
Başvuru gerekiyor mu?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne zaman alacak?
SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hem yüzde 5.75 zamlı aylıklarını hem de bayram ikramiyelerini alacak.
Memur emeklilerine ödeme ne zaman?
Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alanlara ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
Memur emeklileri bu tarihte sadece ikramiye mi alacak?
İkramiye ile birlikte Temmuz ayı zam farkı ve Ağustos aylıkları da ödenecek. Memur emeklileri bu ayın başında maaşını zamsız olarak almıştı. Bu da 28-29 Temmuz'da ödenecek. Ayrıca Ağustos aylıklarının ödeme tarihi Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildi.
Tutar artacak mı?
İkramiye tutarı yasa kapsamında 1.000 lira olarak belirlendi.