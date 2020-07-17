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    • Ekonomi
    • 17.07.2020 09:49
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    • 17.07.2020 09:49
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    Milyonlarca emekli bekliyordu! Ödemeler bugün başlıyor

    haberine göre SSK emeklilerinin zamlı maaşları ve kurban bayramı ikramiye ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Emekliler 1000 TL'lik ikramiyeye ek olarak, bu ay ödenecek maaşlarını yüzde 5,75'lik zamla birlikte alacak.

    Milyonlarca emekli bekliyordu! Ödemeler bugün başlıyor

    Emekliler bu ay hem zamlı maaşlarını hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak. Zamlı maaş ve bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün SSK emeklileriyle başlayacak, daha sonra BAĞ- KUR emeklileriyle devam edecek.

    SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine yüzde 5,75 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar bugünden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara geçecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de erken ve maaşla birlikte ödenecek.

    Böylece emekliler maaş çekmek için iki kez bankaya gitmek zorunda kalmayacak. Zamlı maaşı ve ikramiyeyi ilk alacak olan emekliler ise SSK emeklileri ile dul ve yetimleri olacak. SSK emeklilerine maaş ödemeleri için son gün 26 Temmuz.
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