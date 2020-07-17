Milyonlarca emekli bekliyordu! Ödemeler bugün başlıyor

Emekliler bu ay hem zamlı maaşlarını hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak. Zamlı maaş ve bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün SSK emeklileriyle başlayacak, daha sonra BAĞ- KUR emeklileriyle devam edecek.

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine yüzde 5,75 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar bugünden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara geçecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de erken ve maaşla birlikte ödenecek.